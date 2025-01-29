Покушение на Путина: Какие выводы сделали в Москве из слов Карлсона

Госдума РФ направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией президента США Джо Байдена покушения на Владимира Путина.

Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ситуация чревата глобальным конфликтом. Обсуждение вопроса убийства президента любой страны, в данном случае президента РФ, — это преступление. Пусть Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул. Вот тогда весь мир увидит: это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого», — сказал Володин.

Депутаты всех фракций поддержали его предложение. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что «ушедшее руководство США не гнушалось самым невероятным с точки зрения здравого смысла инструментарием». А глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что «в условиях войны, которую развязали против русского мира, подготовку покушения надо рассматривать не просто как провокацию против нашей страны, а как провокацию против всего мира».

28 января Карлсон заявил, что администрация Байдена «пыталась убить Путина», он назвал такие попытки безумием, но деталей и каких-либо подробностей не привел. Представители администрации Байдена назвали подобные утверждения «абсолютно ложными и безответственными».

Российская сторона пока официально не прокомментировала слова Карлсона, но отечественные эксперты в основном поверили в их правдивость.

«Я об этом пишу уже два года. Всё, всё, что я говорю, обязательно подтверждается. США занимаются этим вместе со спецслужбами Британии, Украины и стран НАТО», – написал политолог Сергей Марков.

«Очень вероятно, что так и было. Блинкен всегда был особо упоротой персоной, которая в принципе готова воевать не только до последнего хохла, но и до предпоследнего американца. Впереди нас ждёт ещё много жутких откровений о деятельности прошлой администрации США и о механизмах принятия решений в Белом доме при Байдене», – прогнозирует публицист Сергей Мардан.

А военный эксперт Владислав Шурыгин предлагает вариант ответа на американский государственный терроризм.

«Мы, конечно, можем продолжать заниматься чистоплюйством. Грозить пиндосам маникюрными ногтями и апеллировать к международному праву. Но при ИВС этот ушлёпок поскользнулся бы в ванной или утонул бы на отдыхе», – пишет Шурыгин.

«Не стоит расслабляться и не следует исключать, что подобные планы сохраняются и при новой администрации США. Очередные попытки могут быть сделаны с целью принуждения России к переговорам на условиях Вашингтона», – предупреждает директор российского Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.

Политолог Марат Баширов полагает, что в преступные планы администрации США не мог не быть вовлечен «киевский режим».

«Значит есть целая организация, которую наняло, профинансировало правительство США, и она не распущена, то есть, угроза не исчезла. В эту преступную организацию сто процентов были включены силовики режима Зеленского и совершенные теракты ими в России – это часть деятельности преступной организации Блинкена», – пишет Баширов.

А блогер Вадим Манукян, напротив, считает, что заявление Карлсона предотвратило готовящиеся преступления.