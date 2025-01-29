Покушение на Путина: Какие выводы сделали в Москве из слов Карлсона
Госдума РФ направит обращение в Конгресс США и ООН с требованием расследовать заявление журналиста Такера Карлсона о подготовке администрацией президента США Джо Байдена покушения на Владимира Путина.
Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ситуация чревата глобальным конфликтом. Обсуждение вопроса убийства президента любой страны, в данном случае президента РФ, — это преступление. Пусть Байден отправляется вместе с Блинкеном на электрический стул. Вот тогда весь мир увидит: это демократия. А если замолчат, заволокитят, ну тогда рот не открывайте и не учите никого», — сказал Володин.
Депутаты всех фракций поддержали его предложение. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что «ушедшее руководство США не гнушалось самым невероятным с точки зрения здравого смысла инструментарием». А глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что «в условиях войны, которую развязали против русского мира, подготовку покушения надо рассматривать не просто как провокацию против нашей страны, а как провокацию против всего мира».
28 января Карлсон заявил, что администрация Байдена «пыталась убить Путина», он назвал такие попытки безумием, но деталей и каких-либо подробностей не привел. Представители администрации Байдена назвали подобные утверждения «абсолютно ложными и безответственными».
Российская сторона пока официально не прокомментировала слова Карлсона, но отечественные эксперты в основном поверили в их правдивость.
«Я об этом пишу уже два года. Всё, всё, что я говорю, обязательно подтверждается. США занимаются этим вместе со спецслужбами Британии, Украины и стран НАТО», – написал политолог Сергей Марков.
«Очень вероятно, что так и было. Блинкен всегда был особо упоротой персоной, которая в принципе готова воевать не только до последнего хохла, но и до предпоследнего американца. Впереди нас ждёт ещё много жутких откровений о деятельности прошлой администрации США и о механизмах принятия решений в Белом доме при Байдене», – прогнозирует публицист Сергей Мардан.
А военный эксперт Владислав Шурыгин предлагает вариант ответа на американский государственный терроризм.
«Мы, конечно, можем продолжать заниматься чистоплюйством. Грозить пиндосам маникюрными ногтями и апеллировать к международному праву. Но при ИВС этот ушлёпок поскользнулся бы в ванной или утонул бы на отдыхе», – пишет Шурыгин.
«Не стоит расслабляться и не следует исключать, что подобные планы сохраняются и при новой администрации США. Очередные попытки могут быть сделаны с целью принуждения России к переговорам на условиях Вашингтона», – предупреждает директор российского Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.
Политолог Марат Баширов полагает, что в преступные планы администрации США не мог не быть вовлечен «киевский режим».
«Значит есть целая организация, которую наняло, профинансировало правительство США, и она не распущена, то есть, угроза не исчезла. В эту преступную организацию сто процентов были включены силовики режима Зеленского и совершенные теракты ими в России – это часть деятельности преступной организации Блинкена», – пишет Баширов.
А блогер Вадим Манукян, напротив, считает, что заявление Карлсона предотвратило готовящиеся преступления.
«Во время текущего конфликта между НАТО и Россией очень важно иметь на руках подобные заявления. Они сродни охранной грамоте. Потому что, если после этого будут попытки нападения на главу государства со стороны Запада, то это уже нельзя будет спихнуть только на Украину. Ответственность за подобные действия будут нести непосредственно США, Великобритания, Франция и Германия. А это ровно то, чего хочет избежать Запад. Casus Belli, где неизбежна полномасштабная ядерная война, Западу не нужен», – написал Манукян.
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