«Покровская драма плавно перерастает в трагедию» – киевский политтехнолог

Вадим Москаленко.  
06.11.2025 11:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 166
 
Дзен, Донбасс, Сюжет дня, Украина, Цензура


Режим Зеленского скрывает, что единственная возможность спастись остаткам украинского гарнизона – это бросать всё и бежать из Покровска ночью по полям и посадкам.

Об этом заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим Зеленского скрывает, что единственная возможность спастись остаткам украинского гарнизона – это бросать всё...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У нас немного апгрейдили старый советский анекдот…  Наполеон задумчиво говорит: если бы у меня был «Единый телемарафон», то никто бы не узнал про моё Ватерлоо». В контексте с нынешней ситуацией с Покровском это особенно актуально», – сказал Золотарёв.

Он подчеркнул, что нельзя всё время обманывать о положении дел на фронте.

«К сожалению, когда у нас сводки превращаются в пропаганду, это подрывает доверие к информации. Кремлю даже ничего делать не надо, сами справимся.

И когда покровская драма плавно перерастает в трагедию на наших глазах, естественно, вопрос – ведь любой военный прекрасно знает, что есть определённый норматив, когда надо выводить войска. Что важнее сохранить боеспособность, личный состав и технику, нежели потерять кусок территории, даже если он очень политически важный. …

Мирноград в тактическом окружении, в Покровске в лучшем случае 20% контролируем. Да, технику потеряем, но есть ещё возможность людям ночью полями, посадками выйти. Главное сохранить людей.

Дальше до Павлограда 80 км, но там уже равнина, там нет такой урбанизации, как в Донбассе, зацепиться не за что. Помимо Павлограда, Синельниково – важнейший логистический узел. Куда пойдёт противник?

И какой деморализующий эффект произведёт, если там ещё будут потери, исчисляющиеся тысячами, долго гадать не приходится», – тревожился укро-эксперт.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить