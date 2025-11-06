«Покровская драма плавно перерастает в трагедию» – киевский политтехнолог
Режим Зеленского скрывает, что единственная возможность спастись остаткам украинского гарнизона – это бросать всё и бежать из Покровска ночью по полям и посадкам.
Об этом заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У нас немного апгрейдили старый советский анекдот… Наполеон задумчиво говорит: если бы у меня был «Единый телемарафон», то никто бы не узнал про моё Ватерлоо». В контексте с нынешней ситуацией с Покровском это особенно актуально», – сказал Золотарёв.
Он подчеркнул, что нельзя всё время обманывать о положении дел на фронте.
«К сожалению, когда у нас сводки превращаются в пропаганду, это подрывает доверие к информации. Кремлю даже ничего делать не надо, сами справимся.
И когда покровская драма плавно перерастает в трагедию на наших глазах, естественно, вопрос – ведь любой военный прекрасно знает, что есть определённый норматив, когда надо выводить войска. Что важнее сохранить боеспособность, личный состав и технику, нежели потерять кусок территории, даже если он очень политически важный. …
Мирноград в тактическом окружении, в Покровске в лучшем случае 20% контролируем. Да, технику потеряем, но есть ещё возможность людям ночью полями, посадками выйти. Главное сохранить людей.
Дальше до Павлограда 80 км, но там уже равнина, там нет такой урбанизации, как в Донбассе, зацепиться не за что. Помимо Павлограда, Синельниково – важнейший логистический узел. Куда пойдёт противник?
И какой деморализующий эффект произведёт, если там ещё будут потери, исчисляющиеся тысячами, долго гадать не приходится», – тревожился укро-эксперт.
