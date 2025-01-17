Покровск обречен. Отступая, украинцы минируют и взрывают угольные шахты – Neue Zürcher Zeitung

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Швейцарская Neue Zürcher Zeitung публикует довольно пессимистический материал о перспективах удержания Украиной Покровска на Донбассе.

«Покровск еще не пал. Но город, похоже, обречен. Наступление России на стратегически важный город Донбасса продолжается уже более пяти месяцев. Войска находятся всего в нескольких километрах от него. Но оборона пока держится. Это мало помогает жителям некогда важного шахтерского города: они живут под ежедневными обстрелами. По официальным данным, в Покровске осталось менее 10% от некогда 85 000 человек», – говорится в публикации.

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По оценкам издания, Покровск теперь точно превращается из гражданского населенного пункта в один из последних бастионов украинских военных на Донбассе.

Единственная на контролируемой Украиной территории шахта, добывавшая коксующийся уголь для растопки доменных печей для производства стали, находится на окраине города. На этой неделе «Покровскуголь» прекратил работу.

Потери на востоке Украины сильно ударили по компании. Когда русские атаковали Мариуполь, «Метинвест» потерял огромный завод «Азовсталь» в 2022 году. До конфликта объем производства второго по величине производителя стали на Украине составлял 4,3 миллиона тонн.

Когда в феврале этого года россияне захватили город Авдеевку, тамошний коксохимический завод «Метинвеста» также перешел в их руки. Он был крупнейшим на Украине, напоминает газета.

Без шахты в Покровске металлургические заводы по всей Украине сталкиваются с большими проблемами в поддержании производства. Агентство Reuters цитирует представителей отрасли, которые предполагают, что в следующем году выпуск стали упадет с 7,6 до 2–3 миллионов тонн.

Это означает, что второй по значимости экспортный сектор Украины, вероятнее всего, резко сократится. Пострадает и военная промышленность. «Метинвест» использует коксующийся уголь из Покровска для производства металлических бункеров, защитных пластин для систем Patriot, касок и железнодорожных рельсов.

Компания уверена, что сможет компенсировать часть потерь за счет коксующегося угля с принадлежащего ей завода в США и запасов, накопленных за более длительный период времени. Однако опора на зарубежные источники и их транспортировка на Украину означает рост затрат. Это яд для отрасли, которая и так борется с дороговизной энергоносителей и сложными условиями экспорта.