Покончили с Украиной – уничтожат и Европу: Ваджра о «пересичных громадянах»

Украина вплотную подошла к своему финалу, который при всей неоднозначности нынешней ситуации наступит со стопроцентной гарантией.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На выходе мы получим не то, что хочется Трампу, и я думаю, даже многие планы из тех, что наше руководство сейчас озвучивает, поменяются под влиянием изменяющейся ситуации . Но что можно прогнозировать уже сейчас, это то, что Украина уже вплотную подошла к своему финалу», – отметил он.

По словам эксперта, законопослушных европейцев, как того хотели в ЕС, из украинцев не получилось – они хотят «пануваты», выстраивая ОПГ на территории европейских стран, пытаясь взять под свой контроль торговлю оружием, наркотиками, проституцию.

«А что вы хотели от них? Ещё раз повторю: их так воспитали. Мозг «пересичного» (среднестатистического) украинца очень мягкий, сравним корректно его с пластилином. Хотя у меня другие образы в голове. Из этого пластилина можно вылепить всё, что угодно…

Вылепили за 30 лет независимости, так называемой, человека, полностью ориентированного на потребление, человека, полностью ориентированного на ложь. И такая народная мудрость «не украдешь – не проживёшь» вбита в голову основной массе населения Украины. Я представляю, какие истерики будут в комментариях у тех граждан Украины, которые там ещё остались, но это же просто факт.

Ребята, вы можете этот факт отрицать. Как недавно я на пальцах показал, что всё созданное на Украине в материальном плане, вся материальная цивилизация построена русскими. Набежали дурачки, которые там ещё остались, и начали кричать, что это не Россия построила – это Советский союз. Их плоский не развитый мозг не понимает, что Россия просто поменяла в 1917 году своё название, вывеску, картинку, и существует больше 1 тысячи лет в разных фазах», – указал Ваджра.