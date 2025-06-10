Покинувший Россию основатель Telegram шокирован отсутствием свобод в Европе

Анатолий Лапин.  
10.06.2025 09:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политические репрессии, Права человека, Россия, Франция


Франция превращается из «свободной страны» в государство, ограничивающее свободу.

Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил основатель Telegram Павел Дуров, который попал под уголовное преследование во Франции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Франция превращается из «свободной страны» в государство, ограничивающее свободу. Об этом в интервью американскому...

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«Как известно, девиз Франции — свобода, равенство, братство, так что равенство для всех. Так что это то, во что я глубоко убежден, и это, несомненно, именно то, что Франция олицетворяет, по моему мнению, и это важно. И практически для всех, кто родился в Советском Союзе, как, например, я, Западная Европа считается местом, где уважают свободы и права человека, где они защищены, и вот почему это было таким шоком для меня там под стражей в полиции», – сказал бизнесмен.

По его словам, переводчица, которая обслуживала его во время нахождения под стражей, эмигрировала из СССР.

«Она переводила с английского на французский и обратно. И после двух дней моего присутствия там, после приезда, она села во время перерыва в кафе со всеми полицейскими и служащими, и присутствующими. Она сказала: «Я уехала из Союза, надеясь оказаться в стране со свободами. А теперь, к сожалению, кажется, что Советский Союз догнал меня»

Другие люди из Советского Союза, возможно, с Кубы, из других подобных стран испытали это, но люди, которые родились и выросли здесь, во Франции, не обязательно имели такой опыт. Они воспринимают свободы как должное. Они думают, что все будет хорошо, потому что мы свободная страна, и что может пойти не так? К сожалению, история знает много примеров, когда свободные общества постепенно деградировали в общество без свобод», – заявил Дуров.

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