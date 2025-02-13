Пока всё зыбко: Шагом к разрядке станет только личная встреча Путина и Трампа
Трамп позвонил Путину только для того, чтобы продемонстрировать избирателям и партнёрам, что выполняет данные обещания.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил блогер Вадим Трухачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За переговорами Путина и Трампа пока нет ничего, кроме дипломатической шелухи. Я имею в виду сам факт разговора, причём главным образом с американской стороны. Трампу надо показать избирателю, что он что-то делает.
Кроме того, ему нужно показать коллегам в ЕС, Канаде, Британии, что он что-то делает, и что он всё равно позвонит Путину, как бы им это ни нравилось. Вот, он своё обещание исполнил.
Существует огромный мусорный полигон под названием российско-американские отношения. Туда впервые за три года заехал один мусоровоз, что-то оттуда вывез. Но остальная часть полигона продолжает источать неприятные запахи.
Сам факт звонка важен, но смыслового наполнения за ним пока нет», – отметил Трухачёв.
Он почеркнул, что реально важным шагом к разрядке может быть только личная встреча, по итогам которой будет принято некое важное решение.
«Сколь бы ни были сильны США, но когда против них сразу ЕС, Британия, Канада, Норвегия, Япония, Австралия – не удастся переломить всех их скопом. Всё равно придётся пойти на уступки партнёрам, даже если сам Трамп очень хочет наладить диалог с Россией», – резюмировал публицист.
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