Пока все отвлечены Покровском, русские могут форсировать Днепр – украинский генерал

Вадим Москаленко.  
30.11.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 347
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока внимание украинской общественности приковано к котлу в Красноармейске и Димитрове, российская армия прорывается на остальных участках фронта.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Общее внимание сейчас приковано к Покровску, но меня больше беспокоит лиманское направление. На него нужно обращать намного большее внимание. Удержание Купянска также под вопросом.

На лиманском направлении есть опасность окружений некоторых наших группировок. Русские, как мыши, прогрызают в нашей обороне 1-2 полосы, накапливают силы, а потом выгрызают эти куски. И мы вынуждены оттуда отходить», – жаловался Кривонос.

«Кроме того, у нас под большим вопросом Константиновка. И желание русских продвигаться там в направлении Краматорска, также требует внимания.

Ещё одна проблема – попытки русских активизироваться на херсонском и запорожском направлении. Понимая, что ресурсов у нас дефицит, то выход российских подразделений на правый берег Днепра полностью возможен.

Поэтому у нас эффект короткого одеяла – как бы мы ни тянули, одна сторона всегда будет мёрзнуть. А это уже результат бездеятельности политического руководства по обеспечению армии», – добавил укро-генерал.

