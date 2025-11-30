Пока все отвлечены Покровском, русские могут форсировать Днепр – украинский генерал
Пока внимание украинской общественности приковано к котлу в Красноармейске и Димитрове, российская армия прорывается на остальных участках фронта.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Общее внимание сейчас приковано к Покровску, но меня больше беспокоит лиманское направление. На него нужно обращать намного большее внимание. Удержание Купянска также под вопросом.
На лиманском направлении есть опасность окружений некоторых наших группировок. Русские, как мыши, прогрызают в нашей обороне 1-2 полосы, накапливают силы, а потом выгрызают эти куски. И мы вынуждены оттуда отходить», – жаловался Кривонос.
«Кроме того, у нас под большим вопросом Константиновка. И желание русских продвигаться там в направлении Краматорска, также требует внимания.
Ещё одна проблема – попытки русских активизироваться на херсонском и запорожском направлении. Понимая, что ресурсов у нас дефицит, то выход российских подразделений на правый берег Днепра полностью возможен.
Поэтому у нас эффект короткого одеяла – как бы мы ни тянули, одна сторона всегда будет мёрзнуть. А это уже результат бездеятельности политического руководства по обеспечению армии», – добавил укро-генерал.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: