Пока все отвлечены Покровском, русские могут форсировать Днепр – украинский генерал

Пока внимание украинской общественности приковано к котлу в Красноармейске и Димитрове, российская армия прорывается на остальных участках фронта.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замкомандующего ССО, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Общее внимание сейчас приковано к Покровску, но меня больше беспокоит лиманское направление. На него нужно обращать намного большее внимание. Удержание Купянска также под вопросом. На лиманском направлении есть опасность окружений некоторых наших группировок. Русские, как мыши, прогрызают в нашей обороне 1-2 полосы, накапливают силы, а потом выгрызают эти куски. И мы вынуждены оттуда отходить», – жаловался Кривонос.