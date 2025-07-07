Пока наши казаки бегали с РЭБами, Россия создала эшелонированную защиту – Луценко

Россия системно подходит к решению проблем на фронте.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», ныне комроты ударных дронов ВСУ Игорь Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сотни таких уроков было, десятки из них очень болезненны, в частности с оптоволокном, что россияне медленно-медленно взяли и вдруг начали нас массово засыпать этим оптоволокном – и Курщину отбили у нас, и так далее. То есть это же не неожиданность, это же было для всех очевидно, что эта технология с развитием РЭБ будет очень прогрессировать.

Кстати, по поводу РЭБов. Опять-таки, как у русских? У русских РЭБы расставлены по позициям, то есть централизованное государство произвело эти РЭБы, централизованный их Генштаб взял и расставил эти РЭБы определенными эшелонами. А у нас что? У нас каждый казак имеет на своем коне РЭБ. Вот этим мы гордимся, что у нас волонтеры, или сами казаки за свой счет позакупали РЭБы и с этими РЭБами ездят. Да, на позициях есть, но это не так системно, как у россиян. То есть вот разница между нами и ними. Это мне разница не сильно нравится», – заявил Луценко.