«Пока командование бессмысленно губит штурмовиков – русские прорываются всё дальше» – комбат ВСУ

Игорь Шкапа.  
07.11.2025 16:26
  (Мск) , Киев
Ложные доклады наверх и попытки любой ценой отбить потерянные территории – приводят к колоссальным проблемам для ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир 108-го батальона ВСУ «Волки да Винчи», киевский неонацист Сергей Филимонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Укро-комбат говорит, что ВСУ после инфильтрации русских – сразу бросают в бой штурмовые подразделения.

«По факту мы получаем ситуацию, когда как врага мы убиваем, так и враг убивает нас. Полосы понятной нет, плана, что делать дальше, также нет. И только у нас заканчиваются штурмовые подразделения, которые, к сожалению, заканчиваются очень быстро с большими потерями, мы оказываемся в ситуации, когда враг беспрепятственно начинает двигаться дальше и прорывает на все большую глубину», – сказал нацист.

Он напомнил что еще год назад ВСУ стояли в Украинске, а теперь уже бои идут в Днепропетровской области.

«Это как раз показывает те проблемы, при которых не строится боевой порядок, бригады, которые ставят в полосу, делают ложные доклады. И эти доклады по понятной причине учитываются и воспринимаются за чистую монету», – заявил Филимонов.

