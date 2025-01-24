«Погибать на войне должны простые люди, а не элита»: Портников как олицетворение украинской идеи

Нет, что бы ни говорили злые языки, а общественная жизнь на Украине, даже в условиях войны и под сапогом военной цензуры, кипит и булькает, подобно котлу в аду, ничем не уступая по накалу страстей и бурлению дурнопахнущих субстанций лондонам и парижам.

В режиме нон-стоп все друг друга клеймят и разоблачают, бросаются хлесткими ярлыками и громкими обвинениями, выходят резонансные антикоррупционные расследования, в соцсетях один за другим идут «срачи» с участием лидеров мнений, кто-то нападает, кто-то оправдывается, вокруг тех и других стихийно образуются свои группы «болельщиков.

Одним словом, даже сейчас традиционная украинская «свадьба в Малиновке» так и не стала унылым театром одного актера с одним на всех, раз и навсегда утвержденным и заученным наизусть репертуаром.

Все это происходит с одним маленьким уточнением и существенным ограничением: на этом празднике свободы нет пощады к тем, кто маркируется (неважно, справедливо или нет) как «враг нации». Сама мысль, что враг тоже человек – в такой атмосфере кажется абсурдной.

Такая вот, довольно либеральная политическая система для «своих» с предельной нетерпимостью в стиле «если враг не сдается, его уничтожают» – для «чужих», совсем не похожа на карикатурный «салорейх», который лепят из Украины плохо знакомые с тамошними реалиями российские комментаторы.

Во всем этом лишь одна проблема. Кто сегодня «враг» – тусовка определяет произвольно, вынимая жребий из датчика случайных чисел с посаженным внутрь комиссаром, делающим эти числа еще более случайными. Иначе говоря, «врагом» может оказаться любой, и от этого не застрахован никто, включая самых именитых и забронзовевших персонажей.

Яркая иллюстрация к этому утверждению – свежий украинский медийный скандал, в эпицентре которого очутился не кто-нибудь, а сам Виталий Портников собственной персоной. Многолетний политкомментатор, ведущий эфиров на канале «Эспресо» и «Радио «Свобода», он в украинской медиатусовке считается кем-то вроде «патриарха» или «аксакала», наряду с еще парой-тройкой таких же персонажей.

И действительно, на фоне основной части украинского журналистского молодняка – всех этих выпускников ускоренных курсов политработников имени Сороса, Портников с его огромным опытом, который не пропьешь, и хорошим образованием, выглядит настоящим гигантом мысли.

Тем более, что есть у него и идейный стержень – неоднократно меняя «политические крыши», он все последние десятилетия оставался неизменно верен западному вектору во всем его объеме – с НАТО, ЕС, свободным рынком и прочими «европейскими ценностями», включая и близкие самому Портникову, исходя из его нетрадиционной сексуальной ориентации. Что тоже ни для кого на Украине с 2013 года, когда он стал героем инспирированного политтехнологами Януковича скандала со сливом в Сеть интимного видео, не является секретом.

После февраля 2022 года Портников занял крайне «ястребиную» нишу, заделавшись пропагандистом наиболее радикальных взглядов, став голосом тех, кто требует тотальной мобилизации, жесткой чистки «агентов Кремля», войны до победного конца и естественно – никаких переговоров с Россией. Последнюю, по его мнению, необходимо не просто победить, но и демонстративно наказать.

Вся эта линейка тезисов совпадает с тем, что транслирует в украинское общество Банковая. Так что Портникова за глаза стали называть пропагандистом Зеленского. А уж получает он от него какую-то зарплату или темники – сказать трудно. Свечку никто не держал.

И, в общем, к тезисам Портникова все давно привыкли, но недавно он договорился до совсем уж одиозных вещей. Рассуждая о массовом недовольстве в обществе» и неравномерном распределении тягот войны между верхами и низами, он, сидя в теплой и безопасной киевской студии, принялся высокомерно и через губу «парафинить» «неправильный народ». Мол, так и должно быть – на войне должны гибнуть простые люди, а не элита:

«Если вы хотите равноправия, тогда государство будут защищать не аристократы, вы должны идти на фронт все. Вот когда сейчас говорят, что должны воевать дети депутатов, и после этого они пойдут. Нет, дорогие. Это демократическое государство. В демократическом государстве за государство погибает простой человек. Если мы хотим, чтобы за государство погибали аристократы, мы должны жить в феодальном государстве, как это было до Великой Французской революции. За желание быть равными надо платить, в том числе и собственной жизнью. А если ты не хочешь равенства, ты не платишь, ты себе спокойно занимаешься своими делами на поле, а какой-то другой человек надевает эти свои рыцарские доспехи и идет воевать с другим рыцарем. Потому что он воюет за собственность. За свою землю и за тебя. Потому что ты тоже его собственность. Он защищает свою собственность: тебя, корову и землю. А если ты не корова и не дом, то ты должен быть рядом».

Эта его фраза из интервью журналистке Наталье Балюк для ее ютуб-проекта «Балючі теми» стала триггером, запустившим нешуточную волну критики в адрес уже самого Портникова. И тут уже ему припомнили все – и что было, и чего не было. Вплоть до фотожаб, на которых он нарисован в платье французского дворянина 18 века с напоминанием, что, мол, «настоящие аристократы не торгуются с проститутами и не экономят на лубрикантах, когда партнер просит дополнительную смазку – они выше этого и платят столько, сколько было условлено».

Впрочем, процитированное – это явный удар ниже пояса. А вот, скажем, один из его критиков, работающий на Кличко киевский политтехнолог Олег Постернак, высказался по существу:

«Этой истории никогда бы не произошло, если бы не были задеты тонкие струны общественного восприятия войны, несправедливости войны. На месте Портникова мог бы оказаться любой — публицист, эксперт или политик. Но без существования общественного ожидания, сформированного травмами войны, такая история вряд ли получила бы значительную огласку или стала бы такой резонансной».

И это правда. В украинской реальности рядовой гражданин крайне редко может обнаружить рядом с собой представителя так называемых элит. В то же время этот гражданин может посмотреть в медиа списки прокуроров, которые получили липовую инвалидность, или посмотреть на Ютубе многочисленные видео бусификации, а затем сравнить их с буднями членов батальона «Монако».

Сейчас, когда пыль, поднятая драчкой, постепенно рассеивается, на передний план выходит вполне естественный вопрос: кому это выгодно. Сам Портников считает, что стал жертвой ФСБ: мол, «рука Москвы» хочет сделать из него сакральную жертву.

«В моём случае речь идёт о подготовке к обычному убийству, как это уже было с Ириной Фарион. То есть сначала атмосфера ненависти, угрозы, потом — «случайный человек», нервы которого не выдержали. Всё знакомо. Фирменный почерк ФСБ», – написал Портников в соцсети.

Впрочем, эта версия выглядит крайне сомнительной. И не только потому, что Портников – хоть и лидер мнений, но, скажем так, в довольно узких кругах. И вряд ли его гипотетическая гибель стала бы поводом для всеукраинского траура, как не стала таким поводом даже гибель куда более известной за пределами Украины Фарион.

Скорее, это выглядит как случайная история, подогретая ЛОМами для эмоционального воздействия на аудиторию. Разогретое до предела непрерывными медиа-истериками общество нуждается в подкормке новыми дозами хайпа, как героиновый наркоман.

Да и потом – достаточно ознакомиться с выданным на-гора фанами Портникова списком участников предполагаемой спецоперации против их кумира, чтобы убедиться, что все они – так себе «российские агенты».

Скажем, «Антонина» – грантовый метастаз известного соросовского сайта «Детектор медиа», который ведет некая Екатерина Городничая, во всеуслышание заявила, что «за информационной атакой на Виталия Портникова стоят Роман Скрипин, Дмитрий Гнап, Дмитрий Корчинский, Сергей Гайдай» (названный в доносе «координатором всей спецперации»).

Если это так, то выходит весьма забавно – Портников оказался настолько токсичной фигурой, что смог объединить в ненависти к себе людей, которые в обычной жизни терпеть друг друга не могут. Притом, что все как один – герои майдана: про Корчинского писать ничего не буду, а вот Скрипин – отец-основатель «Громадського» ТВ, а Гнап – известный «сливной бачок» Радио «Свобода». Ну, а Гайдай успел поработать политтехнологом у Яценюка.

Кто в этой истории по настоящему «отличился», так это агрессивная группа поддержки Портникова. Вся эта сплоченная стая грантоедов, активистов ПЕН-центров, вотчдогов и фактчекеров на зарплате у USAID, не просто встала грудью на защиту социально близкого и себе подобного, что еще можно было бы по человечески понять, но начала активно политизировать тему и строчить доносы в госорганы и спецслужбы, называя критиков Портникова «врагами Украины» и призывая с ними расправиться.

И, в отличие от, ничем, кроме слов самого Портникова, не подтвержденных заявлений о якобы готовящемся его убийстве, призывы его фан-клуба задокументированы на бумаге и размещены в Интернете.

«Российские прихвостни и полезные идиоты, которые в последнее время активизировались и нападают на проукраинские силы, в том числе, на Виталия Портникова. Это не Портникова атакуют всякие Чаплыги, Гнапы и прочая российская сволочь. Это атакуют украинское сопротивление как идею», – пишет сотрудник владельца «Нового времени» и УП Томаша Фиалы Сергей Фурса.

Согласитесь, Портников как олицетворение украинской идеи – это сильно.