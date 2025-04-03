Поезд на Минск пойдёт по новым территориям РФ – лидер белорусов Крыма

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Прямое железнодорожное и авиасообщение между Крымом и Белоруссией откроется не раньше окончания СВО.

Такое предположение в эфире «Крым 24» высказал председатель национально-культурной автономии «Белорусы Крыма», зампредседателя Общественной палаты РК Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас прямое сообщение только автобусное. По цене это доступно, но занимает практически 40 часов, не каждый сможет одолеть. Белорусы едут собственным автотранспортом. И в прошлом году поток туристов из Белоруссии превысил 100 тысяч, а в хорошие времена он доходил до 180 тысяч. Но с учётом общего потока в 6,5 миллионов надо дорабатывать и наращивать. А это всё-таки запуск прямого поезда. Эта история очень давно обсуждается, и хочу сказать, что политическое согласование закончилось, осталось экономическое: сколько может стоить этот поезд, сколько будет стоить его запустить, сколько будет стоить билет, будет ли он рентабелен. Мы представляем, сколько в сезон стоит добраться в Крым, и если запустить ещё один поезд, будет ли он по цене доступен?», – отметил он.

По словам председателя культурной автономии, вопросы транспортного сообщения с Белоруссией решатся с запуском железнодорожных маршрутов через новые территории.

«У нас немножко разгрузится Крымский мост, может быть упадёт цена и тогда вопрос решится. Как и с авиасообщением: вопрос чисто экономический – если Крым готов принимать туристов из Беларуси, они возможно полетят, полетят ли крымчане в Беларусь? Поедут ли на поезде? Будут ли он загружены? Тут куча нюансов», – указал Чегринец.

Запуск прямого поезда «Таврия» между Крымом и Минском в 2024 году анонсировал руководитель компании-перевозчика по железной дороге в Крым «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Однако этого не произошло.

При том, что еще в 2022 году посол России в Беларуси Борис Грызлов высказал пожелание соединить Белоруссию и Крым железнодорожным сообщением, продлив маршрут состава «Симферополь – Смоленск».