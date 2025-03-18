Подсасывающий в Зе-офисе политолог Фесенко пугает США гражданской войной

Уничтожение администрацией президента США Дональда Трампа инструментов пропаганды вроде «Радио Свобода» и «Голос Америки», о прекращении финансирования которых было объявлено недавно может, привести к гражданскому конфликту в Штатах.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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