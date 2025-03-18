Подсасывающий в Зе-офисе политолог Фесенко пугает США гражданской войной
Уничтожение администрацией президента США Дональда Трампа инструментов пропаганды вроде «Радио Свобода» и «Голос Америки», о прекращении финансирования которых было объявлено недавно может, привести к гражданскому конфликту в Штатах.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил обслуживающий офис президента Украины политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это действительно очень и очень опасные тенденции, и думаю, что, если эти тенденции будут продолжаться, мы увидим значительное усиление внутриполитической борьбы в США. Уже не просто борьбы на выборах, а думаю, что, возможно, впервые за много лет в Соединенных Штатах, а возможно и впервые вообще за современное существование этого государства, возникнет необходимость борьбы за защиту демократии, за сохранение демократии в США.
Раньше это было темой и сюжетом для различных антиутопий, когда приходит к власти некий диктатор. Но сейчас, к большому сожалению, такой риск, я бы сказал, такой призрак авторитаризма, появляется внутри Соединенных Штатов и это вызов очень серьезный. Поэтому то, что происходит по отношению к «Голосу Америки» и «Свободе слова» — это очень тревожный звоночек вообще относительно системы свободы слова в США», – завил Фесенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: