«Поднимайте F-16!» – Залужный проговорился, что Украина терроризирует Румынию и Польшу

Украина регулярно устраивает «залёты» на территорию Польши и Румынии своих и российских ракет и дронов.

Об этом на выступлении перед львовскими студентами заявил экс-главком ВСУ, посол в Лондоне Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны Прибалтики понимают очень четко, что нет никакой пятой статьи НАТО. И никогда не будет. Польша это понимает, куда периодически падают то наши ракеты, то российские », – сказал Залужный.

Также под хохот львовских студентов он признался, что Украина с помощью воздействия РЭБ направляет российские дроны на территории соседних стран.

«Румыны вообще все понимают, только молчат. И иногда звонят мне, говорят: «Молчи». Вот, упало два «Шахида» к вам. Чего вы молчите? Нет, говорят, молчи, мы вас просим.

А потом они звонят, и говорят: «Ты зачем включил эти ваши РЭБы, дроны полетели к нам». Я говорю – так сбивайте, у вас 40 F-16 стоят», – хвастался дипломат.