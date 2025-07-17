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Если еще 10 лет назад США обеспечивали менее 5% мирового рынка СПГ, то сейчас это 25%, что «дает огромные возможности для участия в геополитических процессах».

Об этом экономист Рид Ланскон заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После Украины Америка сыграла решающую роль в заполнении дефицита, образовавшегося из-за ухода России. Только в прошлом году 52% американского СПГ было отправлено в Европу. В этом году это более 70%», – сказал Лансон.

О взорванных газопроводах «Северный поток» экономист благоразумно не вспомнил, зато пустился в рассуждения о потенциальных рынках для американского СПГ.