Подмяв под себя Европу, американские газовщики нацелились на Восточную Азию

Елена Острякова.  
17.07.2025 19:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 245
 
Азия, Газ, Дзен, Диверсии, ЕС, Общество, Политика, Произвол, Россия, США


Если еще 10 лет назад США обеспечивали менее 5% мирового рынка СПГ, то сейчас это 25%, что «дает огромные возможности для участия в геополитических процессах».

Об этом экономист Рид Ланскон заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если еще 10 лет назад США обеспечивали менее 5% мирового рынка СПГ, то сейчас...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«После Украины Америка сыграла решающую роль в заполнении дефицита, образовавшегося из-за ухода России. Только в прошлом году 52% американского СПГ было отправлено в Европу. В этом году это более 70%», – сказал Лансон.

О взорванных газопроводах «Северный поток» экономист благоразумно не вспомнил, зато пустился в рассуждения о потенциальных рынках для американского СПГ.

«Очевидный ответ – это Восточная Азия, особенно азиатские демократии. Возьмем, к примеру, Китай, который импортирует много СПГ из Австралии. Но насколько мы понимаем, ближайшие 4-5 лет Китай захочет диверсифицировать поставки из Австралии и США. Это приведет к дефициту в таких странах как Южная Корея, Тайвань и Япония, которые больше не смогут получать катарский или российский газ, и им понадобятся альтернативные источники.

Я думаю, в ближайшие 5 лет, когда мы будет искать альтернативные рынки сбыта, нам стоит обратить внимание на азиатские страны, которым потребуется много дополнительного СПГ. И США смогут его предоставить», – уверен Лансон.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить