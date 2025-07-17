Подмяв под себя Европу, американские газовщики нацелились на Восточную Азию
Если еще 10 лет назад США обеспечивали менее 5% мирового рынка СПГ, то сейчас это 25%, что «дает огромные возможности для участия в геополитических процессах».
Об этом экономист Рид Ланскон заявил в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После Украины Америка сыграла решающую роль в заполнении дефицита, образовавшегося из-за ухода России. Только в прошлом году 52% американского СПГ было отправлено в Европу. В этом году это более 70%», – сказал Лансон.
О взорванных газопроводах «Северный поток» экономист благоразумно не вспомнил, зато пустился в рассуждения о потенциальных рынках для американского СПГ.
«Очевидный ответ – это Восточная Азия, особенно азиатские демократии. Возьмем, к примеру, Китай, который импортирует много СПГ из Австралии. Но насколько мы понимаем, ближайшие 4-5 лет Китай захочет диверсифицировать поставки из Австралии и США. Это приведет к дефициту в таких странах как Южная Корея, Тайвань и Япония, которые больше не смогут получать катарский или российский газ, и им понадобятся альтернативные источники.
Я думаю, в ближайшие 5 лет, когда мы будет искать альтернативные рынки сбыта, нам стоит обратить внимание на азиатские страны, которым потребуется много дополнительного СПГ. И США смогут его предоставить», – уверен Лансон.
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