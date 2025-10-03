В Одессе начался суд по убийству нациста Ганула. Конечно, вся его секта и многочисленные родичи недолюдка пришли на заседание куражиться над обвиняемым — 46-летним дезертиром ВСУ Сергеем Шалаевым. Однако его защитница обломила укро-патриотам кайф, подав ходатайство о закрытом ведении процесса. Прокурор не возражал, и суд вмиг удовлетворил прошение, пообещав снабжать журналистов пресс-релизами о ходе слушаний.

Да, как-то скучно, но главное — почему? Осмелюсь предположить, что речь идет о предварительном сговоре участников — как бы за державу не стало обидно, если всплывет, что Ганула заказали свои же. За то, что собирал деньги на ВСУ да только не доносил их до военных. Но это лишь версия (которую, к слову, поддерживают многие укро-вояки).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

А если опираться на «аналитику» местных пропагандистских изданий, то все они, ссылаясь на собственные источники в органах, пишут о «явном российском следе» и «ликвидации Ганула по заказу РФ». Но тогда зачем закрывать процесс, ведь наоборот можно было бы трубить о «проклятых рашистах», убивших мешок говна, простите, героя…

Также интересная деталь. Еще на этапе досудебного расследования в пресс-службе одесского Приморского суда, где слушается дело, сообщили, что «к подозреваемому и потерпевшим были применены меры безопасности из-за наличия оперативной информации о возможной угрозе для обеих сторон». А медиа, принадлежащие депутату-проститутке Гончаренко, и вовсе заявляют, что «подозреваемый находится в изоляторе временного содержания — в СИЗО его не берут, потому что считается, что там он просто не доживет до приговора»…

Но больше всего впечатляет истерика секты Ганула. Так, его отец, назвал судей, объявивших закрытый режим, «подлыми и беспринципными существами». Вдова Жанна возмутилась: «Первое заседание и сразу кринж — ни СМИ, ни общественность не смогут наблюдать за судебным процессом. Это сюр».

«Когда активиста убивают среди бела дня, общество имеет право знать правду. А нам снова показывают тупые лица продажных судей, которые прикрываются «государственной безопасностью»! Никакого закрытого режима, который превращает суд в цирк для продажных судей!», — бушует сестра Ганула Лилия.

А лучший друг мешка говна Игорь Бею, который продолжает дело дохлятины, похищая, избивая и сдавая в ТЦК одесситов, отозвался о судьях, исходя из личного опыта: «Придет время, и эти лица принудительно изменятся, а с ними и сущность, и польза их существования».

Не ясно, как отреагируют судьи на такой поток оскорблений и угрозы, ведь укро-патриоты неприкосновенны. Но ясно, что теперь пойдут пикеты и прочие горящие шины под судом. Слишком много расплодилось в Одессе бродячих ганулов.