Подковерная грызня в Киеве: Ермак собирается расправиться с Будановым

Глава украинского офиса президента Андрей Ермак расправился со всеми влиятельными группами в окружении Зеленского и фактически стал единоличным правителем страны.

Об этом на канале «Книжный день Центр» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Воспользовавшись особыми отношениями с Зеленским, а у него с ним особые отношения. Все знают, что Зеленский ездит в командировки – жену не берёт, а Ермака берёт, у них номер соединён дверью и так далее. Злые языки говорят, что эти отношения больше, чем дружба.

Ермак воспользовался этими отношениями и получил под контроль практически всего Зеленского. Он сидит у него в кабинете, все решения, которые Зеленский принимает, он в них участвует, он назначает всех этих людей», – сказал Царёв.