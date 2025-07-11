Подковерная грызня в Киеве: Ермак собирается расправиться с Будановым
Глава украинского офиса президента Андрей Ермак расправился со всеми влиятельными группами в окружении Зеленского и фактически стал единоличным правителем страны.
Об этом на канале «Книжный день Центр» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Воспользовавшись особыми отношениями с Зеленским, а у него с ним особые отношения. Все знают, что Зеленский ездит в командировки – жену не берёт, а Ермака берёт, у них номер соединён дверью и так далее. Злые языки говорят, что эти отношения больше, чем дружба.
Ермак воспользовался этими отношениями и получил под контроль практически всего Зеленского. Он сидит у него в кабинете, все решения, которые Зеленский принимает, он в них участвует, он назначает всех этих людей», – сказал Царёв.
«Вначале, когда Зеленский пришел к власти, у него было минимум 6 групп, которые участвовали в его избирательной кампании, которые имели доступ к его телу, поставляли информацию, решали вопросы. Последовательно Ермак со всеми расправился.
Коломойский в тюрьме сидит. Единственные, кто остался – это Арахамия, Буданов, ну и в какой-то степени примкнувший к ним Шмыгаль. Почему его и хотят поменять. Сейчас Ермак хочет добить эту группу Буданова и Арахамии», – подытожил эксперт
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