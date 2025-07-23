«Поддерживают агрессию»: генерал украинской разведки наехал на поляков

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Самым простым путём сопротивления Европы России было бы объединение Украины и Польши, однако поляки показывают себя ненадёжными соседями.

Об этом в интервью «Украинскому тыждню» заявил бывший начальник ГУР МО Украины, экс-зампред СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выживание нации – стержень нашей всей дальнейшей деятельности. И в сфере обороноспособности, и в сфере политики, взаимоотношений украинцев. Это огромная проблема, которая стоит перед руководителями нашей страны. Потому что последствия имперского влияния чувствительны. Вот несколько дней прошло после выборов в Польше, и польское общество раскололось», – сказал Скипальский.

По его словам, Польша якобы попала под влияние бывшей Российской империи, «вплоть до того, что, не объявляя реальные цели, но их действия направлены на поддержку российской агрессии».

Он посетовал на то, что поляки «все ещё находятся под влиянием российской имперской культуры, особенно в религиозной сфере».