«Поддерживают агрессию»: генерал украинской разведки наехал на поляков
Самым простым путём сопротивления Европы России было бы объединение Украины и Польши, однако поляки показывают себя ненадёжными соседями.
Об этом в интервью «Украинскому тыждню» заявил бывший начальник ГУР МО Украины, экс-зампред СБУ генерал-лейтенант Александр Скипальский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Выживание нации – стержень нашей всей дальнейшей деятельности. И в сфере обороноспособности, и в сфере политики, взаимоотношений украинцев. Это огромная проблема, которая стоит перед руководителями нашей страны. Потому что последствия имперского влияния чувствительны.
Вот несколько дней прошло после выборов в Польше, и польское общество раскололось», – сказал Скипальский.
По его словам, Польша якобы попала под влияние бывшей Российской империи, «вплоть до того, что, не объявляя реальные цели, но их действия направлены на поддержку российской агрессии».
Он посетовал на то, что поляки «все ещё находятся под влиянием российской имперской культуры, особенно в религиозной сфере».
«Русские без сантиментов уничтожили все украинские церкви, библиотеки в Крыму уничтожили, литературу. Даже добрались до того, что в костёле в России вынудили через решение прокуратуры убрать портрет Климентия Шептицкого, чтобы не раздражать прихожан-католиков. Ну, это нонсенс.
Но это показывает, что агрессору можно. И мир на это закрывает глаза. В том числе наш добрый сосед, на которого мы надеемся, что объединение Украины и Польши спасёт Европу. Это самый простой путь к сопротивлению России и победе. Но, к сожалению, реакции нет, а вот на украинское историческое влияние есть», – сокрушается отставной генерал.
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