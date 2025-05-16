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Украина продавливает тему 30-дневного перемирия , чтобы в итоге втянуть НАТО в прямые военные действия против России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«План на 30 дней перемирия следующий: они вводят перемирие, за это время выводят украинскую армию из кризиса, обеспечивают большие объемы снабжения. Но самое главное, они вводят туда оккупационные французские и британские войска. Им сейчас такое решение принять трудно, поскольку ведут боевые действия и проломить парламенту общественное мнение Франции и Британии на то, чтобы прямо на войну послать французские и британские войска, довольно трудно будет. А если будет перемирие, то они смогут проломить это, пошлют туда французские и британские войска, но не на линию фронта, а Харьков, Одессу, Киев, – вот это их идея. Кроме этого, они хотят разместить свои системы противовоздушной обороны в Румынии и Польше. Очень они хотели бы, чтобы американские системы противовоздушной обороны присоединились, чтобы таким образом защищались вот эти их войска, которые находятся в Одессе, Харькове и Киеве», – заявил Марков.

По мнению эксперта, в случае, если этот план удастся, то у России в конечном итоге не останется иного выбора, кроме как наносить удары по Польше или Румынии.

«Это означает войну НАТО, между НАТО и Россией – вот, в чем их состоит план», – резюмировал политолог.