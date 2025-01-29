Почуяв дым покрышек майдана, Зе-режим принялся зачищать генералитет
Режим Зеленского резонно опасается, что после прекращения огня разъярённый народ, военные и оппозиция устроят им новый Майдан.
Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Не мирные протесты будут против администрации Зеленского. Но они до этого довели сами. И то, что они понимают, что это произойдет, что мир не понравится части общества. Даже не в том плане, мир-то понравится, но они зададут вопрос, а ради чего воевали?
Да. Раз все скрепы выбросили, армавир выбросили, в НАТО не идём, русский язык вернули, церкви восстановили, а ради чего ты воевал, придурок?
Так народ скажет. И будут кричать об этом на майдане. Там докричатся вместе с военными до того, что пойдут разбирать администрацию президента», – сказал миллионер.
Он подчеркнул, что команда Зеленского уже к этому готовится – например, проводят чистки среди генералитета, заменяя их на лояльных.
«Они к этому начали готовиться. Они решили сажать генералов. Потому что они считают, что генералы могут привести разъяренные толпы солдат в Киев.
Они начали менять генералитет не для того, чтобы воевать дальше. Явно видно. Они заменят их лояльными ряжеными генералами, хорошо стриженными, лобковыми, молодыми пацанами из СБУ.
И всё, они попытаются сделать из армии стражей порядка. Выделят из них части, которые должны будут подавлять конституционные права граждан.
Они попытаются давить на политические силы, которые придут на Майдан. Вот такой замысел у Ермака и Зеленского. Но, учитывая популярность Зеленского в народе, что его вообще уже никем не считают, об него ноги вытирают на международной арене, с ним не хочет вести переговоры вообще Путин», – резюмировал Балашов.
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