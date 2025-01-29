Почуяв дым покрышек майдана, Зе-режим принялся зачищать генералитет

Вадим Москаленко.  
29.01.2025 23:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1029
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Майдан, Общество, Политика, Россия, Украина


Режим Зеленского резонно опасается, что после прекращения огня разъярённый народ, военные и оппозиция устроят им новый Майдан.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим Зеленского резонно опасается, что после прекращения огня разъярённый народ, военные и оппозиция устроят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Не мирные протесты будут против администрации Зеленского. Но они до этого довели сами. И то, что они понимают, что это произойдет, что мир не понравится части общества. Даже не в том плане, мир-то понравится, но они зададут вопрос, а ради чего воевали?

Да. Раз все скрепы выбросили, армавир выбросили, в НАТО не идём, русский язык вернули, церкви восстановили, а ради чего ты воевал, придурок?

Так народ скажет. И будут кричать об этом на майдане. Там докричатся вместе с военными до того, что пойдут разбирать администрацию президента», – сказал миллионер.

Он подчеркнул, что команда Зеленского уже к этому готовится – например, проводят чистки среди генералитета, заменяя их на лояльных.

«Они к этому начали готовиться. Они решили сажать генералов. Потому что они считают, что генералы могут привести разъяренные толпы солдат в Киев.

Они начали менять генералитет не для того, чтобы воевать дальше. Явно видно. Они заменят их лояльными ряжеными генералами, хорошо стриженными, лобковыми, молодыми пацанами из СБУ.

И всё, они попытаются сделать из армии стражей порядка. Выделят из них части, которые должны будут подавлять конституционные права граждан.

Они попытаются давить на политические силы, которые придут на Майдан. Вот такой замысел у Ермака и Зеленского. Но, учитывая популярность Зеленского в народе, что его вообще уже никем не считают, об него ноги вытирают на международной арене, с ним не хочет вести переговоры вообще Путин», – резюмировал Балашов.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить