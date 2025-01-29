Почуяв дым покрышек майдана, Зе-режим принялся зачищать генералитет

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Режим Зеленского резонно опасается, что после прекращения огня разъярённый народ, военные и оппозиция устроят им новый Майдан.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не мирные протесты будут против администрации Зеленского. Но они до этого довели сами. И то, что они понимают, что это произойдет, что мир не понравится части общества. Даже не в том плане, мир-то понравится, но они зададут вопрос, а ради чего воевали? Да. Раз все скрепы выбросили, армавир выбросили, в НАТО не идём, русский язык вернули, церкви восстановили, а ради чего ты воевал, придурок? Так народ скажет. И будут кричать об этом на майдане. Там докричатся вместе с военными до того, что пойдут разбирать администрацию президента», – сказал миллионер.

Он подчеркнул, что команда Зеленского уже к этому готовится – например, проводят чистки среди генералитета, заменяя их на лояльных.