«Почти сто тысяч за 5 месяцев» – дезертирство в ВСУ растёт в прогрессии

За первые пять месяцев 2025 года из ВСУ сбежали столько же «дезертиров», как за весь 2024.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90 590 уголовных дел по дезертирству, бегству из ВСУ. Для сравнения, за весь прошлый год таких дел было заведено чуть меньше 90 000. Ну, то есть за пять месяцев этого года сбежало столько же, сколько за весь год прошлый. А всего по состоянию на 1 июня 25-го года зарегистрировано 213 722 случая дезертирства. Это то, что только официально зарегистрировано, потому что украинская бюрократия, она просто не успевает переваривать и юридически оформлять весь массив дезертирств. К которому, кстати, можно еще смело прибавлять несколько тысяч, а то и десятков тысяч номинально числящихся в армии, а на деле отдыхающих где-то в тылу. Такая услуга есть на Украине, но естественно – для богатых», – сказал Коц.