«Почти сто тысяч за 5 месяцев» – дезертирство в ВСУ растёт в прогрессии
За первые пять месяцев 2025 года из ВСУ сбежали столько же «дезертиров», как за весь 2024.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Только за первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 90 590 уголовных дел по дезертирству, бегству из ВСУ. Для сравнения, за весь прошлый год таких дел было заведено чуть меньше 90 000. Ну, то есть за пять месяцев этого года сбежало столько же, сколько за весь год прошлый.
А всего по состоянию на 1 июня 25-го года зарегистрировано 213 722 случая дезертирства. Это то, что только официально зарегистрировано, потому что украинская бюрократия, она просто не успевает переваривать и юридически оформлять весь массив дезертирств.
К которому, кстати, можно еще смело прибавлять несколько тысяч, а то и десятков тысяч номинально числящихся в армии, а на деле отдыхающих где-то в тылу. Такая услуга есть на Украине, но естественно – для богатых», – сказал Коц.
«Тут накопительный эффект начинает давать свои плоды. Во-первых, это, конечно, выбывание подготовленных, идеологически мотивированных бойцов, которых за три с половиной года войны просто перемололи во всяких котлах и позиционках.
Во-вторых, это отсутствие добровольцев, которые закончились еще в 2022 году. В-третьих, это инерция нашего ВПК, которая позволяет нам почти безболезненно покрывать утраченные ресурсы. В-четвертых, это отсутствие значимых побед, которые могли бы поднять боевой дух, моральный уровень, как в армии, так и в обществе.
Это, конечно, не значит, что украинская армия разваливается на глазах. Но эти цифры просто надо учитывать при прогнозировании продолжительности конфликта. Они влияют на эту продолжительность больше, чем количество произведенных дронов и дальность предоставленных ракет, потому что в конечном итоге все решается пехотой», – добавил военкор.
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