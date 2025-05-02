Почему в нациста Стерненко стреляли накануне 2 мая?

…даже после удаления зуба человек какое-то время приходит в себя. Отсюда вопрос: как подстреленный Стерненко, которому надо было отходить от наркоза после операции, умудрялся строчить десятки постов, попутно собирая на «русорезы» и обещая смерти всем русским? То есть он это под наркозом строчил?..

Вопросов добавляет и выложенное в Сеть видео покушения на нациста. Особенно если рассматривать его на контрасте с застреленным Ганулом, который шел по людной улице, но без охраны — людям по фиг, его и пристрелили.

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А женщина, покушавшаяся на Стерненко, почему-то выстрелила в него в присутствии двух охранников, эсбэушников, понимая, что ее ждет.

К слову, как оказалось, она была соседкой нациста — жила в том же элитном киевском жилкомплексе. И — важная деталь — она родом из Одесской области. Мелочь? Нет.

Просто складываем дважды два. Одесса — 2 мая — покушение на Стерненко, активного участника сожжения людей в Доме профсоюзов.

День в день только семь лет назад на Стерненко тоже было совершено покушение, правда не в Киеве, а в Одессе. Тогда нападавший стрелял в ублюдка из травмата и попал в шею, но так же был задержан «случайно» присутствовавшими на месте покушения эсбэушниками. А вот люди, поддержавшие нападавшего, как угодно — на митинге 2 мая, в соцсетях, сбором на адвоката — вмиг отправились «на подвал» СБУ…

Вам это ничего не напоминает?

В этом году Куликово поле, место страшной гибели одесситов, тотально перекрыто, нацисты собираются на «парад победы» с плакатом дохлого Ганула, несколько месяцев звучат призывы «согнать вату еще куда-нибудь и опять поджечь»… а тут еще и Стерненко чуть ли не убивают.

Понимаете, если последнее (сто восемнадцатое?) покушение на нациста — таки правда, то умалять поступок храброй женщины совсем не хочется. Но с другой стороны, уж больно напоминает провокацию. Ибо не дает Одесса нацистам покоя, не дает. И додавить все русское в ней, выловить тех храбрецов, которые придут на Куликово поле с цветами (Стерненко еще подскажет кого именно) — такая у них задача.

Кстати, бесит, когда СМИ, даже адекватные, называют Стерненко «одесским нацистом». Нет, он не одесский. Как и Ганул, оба они прибыли в Одессу из глухих сел и начали в ней карьеру всего лишь в 2014 году.

Равно как и закончили — один в гробу, другой в Киеве.