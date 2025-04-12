Почему не оправдались прогнозы о стремительном продвижении армии России по широким полях Донбасса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Современный боевой опыт с использованием дронов опроверг прогнозы времен начала СВО о том, будто российская армия сможет быстро продвигаться в степях Донбасса, выбив противника из пригородов Донецка.

Об этом рассказал в эфире «Радио КП» военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Стешин привел в пример бои за Покровск.

«Очень тяжело штурмовать город с многоэтажной застройкой из лесопосадок, из чистого поля. Наивные многие надеялись, что, когда врага собьют с его старых позиций 2014-15 годов, из пригородов Донецка, дальше пойдут открытые пространства, пересеченные редкими полосками лесопосадок, – «вот уж там-то мы развернемся и помчимся по этим полям!»… А оказалось, как мне штурмовики говорят, что лучше все-таки воевать в городской постройке, чем на открытом пространстве», – сказал Стешин.

Он рассказал, что раненые бойцы на открытом пространстве могут ждать эвакуации по несколько недель, и все это время им с дронов боевые товарищи сбрасывают power-банки, сухпайки и лекарства.