Почему не оправдались прогнозы о стремительном продвижении армии России по широким полях Донбасса
Современный боевой опыт с использованием дронов опроверг прогнозы времен начала СВО о том, будто российская армия сможет быстро продвигаться в степях Донбасса, выбив противника из пригородов Донецка.
Об этом рассказал в эфире «Радио КП» военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Стешин привел в пример бои за Покровск.
«Очень тяжело штурмовать город с многоэтажной застройкой из лесопосадок, из чистого поля. Наивные многие надеялись, что, когда врага собьют с его старых позиций 2014-15 годов, из пригородов Донецка, дальше пойдут открытые пространства, пересеченные редкими полосками лесопосадок, – «вот уж там-то мы развернемся и помчимся по этим полям!»…
А оказалось, как мне штурмовики говорят, что лучше все-таки воевать в городской постройке, чем на открытом пространстве», – сказал Стешин.
Он рассказал, что раненые бойцы на открытом пространстве могут ждать эвакуации по несколько недель, и все это время им с дронов боевые товарищи сбрасывают power-банки, сухпайки и лекарства.
«Лежи, родненький, держись. Он прекрасно понимает, что, если его выносить, на одни носилки нужно минимум шесть человек. И это значит, что положить, скорее всего, всех. Отправить за ним броню – положить броню», – описал ситуацию Стешин.
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