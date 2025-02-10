Победа Приднестровья: Кишинёв и Брюссель капитулировали в энергетической войне

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Приднестровье одержало победу в газовом конфликте, организованном совместными усилиями Украины, Молдовы и коллективного Запада. 10 февраля, в последний день поставок газа по европейскому гранту, после того как Тирасполь отверг предложение ЕС уйти под контроль Брюсселя и заявил о намерении приобретать газ по контракту от венгерской компании, премьер-министр Молдовы Дорин Речан фактически капитулировал, заявив, что Кишинёв не будет препятствовать этим поставкам.

Евросоюз предлагал Приднестровью грант в размере 60 миллионов евро на приобретение газа, взамен выдвигая требования ввести европейские стандарты соблюдения прав человека (то есть запустив в регион всевозможные прозападные НПО, вводя гендерное равенство и прочие опостылевшие прелести западного мира), повысить коммунальные тарифы до уровня правобережной Молдовы и отказаться от субсидирования крупных предприятий, обрекая, таким образом, население на безработицу, нищету и необходимость поиска работы за границей.

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Речь, таким образом, шла о полном отрыве Приднестровья от России и переходе под опекунство Брюсселя. Молдавские власти намекали, что в случае отказа доступ газа в Приднестровье может вновь быть заблокирован, особенно когда ударили морозы февраля – самого лютого зимнего месяца.

Приднестровское руководство, осознавая, к каким социальным последствиям может привести новое обрубание газа, тем не менее, не склонилось перед шантажом и отказалось от 60 миллионов европейских «сребреников». А Кишинёв не решился пойти на усугубление гуманитарной катастрофы в регионе.

«Решение, которое выбрал тираспольский режим, означает, что жители Приднестровья продолжат жить в состоянии неопределенности и тревоги по поводу поставок газа. Это не решение долгосрочной проблемы. Однако мы не будем блокировать поставки газа и не допустим, чтобы люди на левом берегу замерзли», – заявил утром 10 февраля глава молдавского правительства Дорин Речан.

Газ будет поставляться в Приднестровье по следующей схеме. Венгерский трейдер MET Gas and Energy Marketing будет закупать газ на территории ЕС, по всей видимости, за счёт российской финансовой помощи. Деньги для оплаты газа и доставки до молдавской границы пройдут по счетам недавно возникшей компании JNX General Trading из Дубая.

Молдавский премьер особо отметил, что относительно данной фирмы «не выявлены несоответствия в том, что касается национального и международного законодательства». Также, по его словам, за спиной компании «не выявлены интересы отдельных молдавских граждан».

Приднестровье будет гарантировать оплату расходов на транспортировку газа по территории Молдовы. Эти процедуры будут регулировать между собой предприятия «Молдовагаз» и «Тираспольтрансгаз».

В то же время, власти Молдовы выдвинули в адрес Тирасполя ряд политических условий: снятие 10 дополнительных постов, установленных приднестровской стороной на линии разграничения после 2022 года, освобождение пяти лиц, которых Молдова считает политзаключёнными, восстановление работы лицея в Рыбнице, функционирующего по образовательной программе Молдовы (включая преподавание румынского языка и истории румын), сохранение в приднестровской сетке телерадиовещания молдавского официального канала Moldova-1.

Молдавские политики и представители гражданского сектора, недавно лишившегося финансирования от USAID, уже поспешили выразить недовольство данным соглашением. Экс-премьер-министр Влад Филат, пытающийся реанимировать собственный политический проект, в своём телеграм-канале назвал молдавское правительство «слабым», а самого премьер-министра «подхалимом».

«Решение, предложенное Речаном, — это не победа, а самая большая демонстрация политической трусости! Правительство Речана потеряло всю свою репутацию и доказало, что неспособно защищать интересы Республики Молдова! Энергетический кризис был неизбежен, решения были очевидны, а действия должны были быть немедленными. Два месяца понадобилось, чтобы «парни» провернули схему, в результате которой Виктор Бодю (бывший генеральный секретарь правительства Молдовы и фигурант дела о «краже миллиарда», ныне трудоустроенный в энергопредприятиях Румынии, оперирующих на молдавском энергорынке – прим.) стал главным спонсором PAS на предстоящих парламентских выборах! Это правительство не способно защищать национальные интересы и должно УЙТИ!», – неистовствует Филат.

Прозападная грантовая телеведущая Лилия Бураковская увидела в этом решении капитуляцию перед пророссийскими сепаратистами и неизбежный провал партии власти «Действие и солидарность» (ПДС) на предстоящих парламентских выборах.

«Я правильно поняла, господин премьер-министр, вы решили что будет хорошо, если Приднестровский регион продолжит получать де-факто бесплатный газ, а мы будем продолжать играть в «угадай мелодию» с компенсациями, повышением базовой ставки, инфляцией, которая уже выше заложенной в проект бюджета и тд? Это будет «забота о гражданах с обоих берегов Днестра»? Или это будет показатель, что быть сепаратистом выгодней: с одной стороны, бесплатные энергоресурсы, а с другой, – все права граждан Республики Молдова. Красота, не иначе. Давайте, ведите дальше ПДС в пропасть», – написала она в своей соцсети.

В задействованной схеме много пробелов. Так, непонятно, о каких именно объёмах газа идёт речь. Неясно, хватит ли этого газа для нормальной работы приднестровских предприятий, а также Молдавской ГРЭС, и будет ли осуществляться экспорт электроэнергии на правый берег, как до 1 января 2025 года.

Тем не менее, случилось главное: Приднестровье, находящееся в фактическом окружении, не дало заставить себя капитулировать перед совместным шантажом коллективного Запада и двух его клевретов. И в этом безусловная победа руководства и народа Приднестровья.