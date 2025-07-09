«Победа близко»: в прифронтовом Краматорске активизировались подпольщики

Вадим Москаленко.  
09.07.2025 14:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинские подпольщики сожгли автомобиль ВСУ в прифронтовом Краматорске. Кадры с горящим авто распространил канал подпольщиков «Дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Партизаны вычислили накрытый маскировочной сеткой автомобиль ВСУ, и как только наступила ночь, его облили зажигательной смесью и подожгли.

Украинские подпольщики сожгли автомобиль ВСУ в прифронтовом Краматорске. Кадры с горящим авто распространил канал подпольщиков...

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«Считаем, что это не просто подвиг, но и отличное напоминание киевскому режиму о том, чем закончится вся военная авантюра, которую затеял Зеленский. Победа близко», – прокомментировали подпольщики в тг-канале.

Напомним, это далеко не первый случай активности украинского подполья. Ранее движением опубликованы свидетельства уже серии актов нанесения материального ущерба преступному киевскому режиму. Горят админздания и авто не только военных, но и так называемых волонтёров, разжигающих ненависть и обогащающихся на сборах денег от одурманенных пропагандой граждан.

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