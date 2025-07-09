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Украинские подпольщики сожгли автомобиль ВСУ в прифронтовом Краматорске. Кадры с горящим авто распространил канал подпольщиков «Дозор», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Партизаны вычислили накрытый маскировочной сеткой автомобиль ВСУ, и как только наступила ночь, его облили зажигательной смесью и подожгли.

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«Считаем, что это не просто подвиг, но и отличное напоминание киевскому режиму о том, чем закончится вся военная авантюра, которую затеял Зеленский. Победа близко», – прокомментировали подпольщики в тг-канале.