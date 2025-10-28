По заветам Гитлера: немцы размещают гигантское производство пороха и боеприпасов в Болгарии

Михаил Рябов.  
28.10.2025 21:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 200
 
Болгария, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Болгария и немецкий военный концерн Rheinmetall сегодня подписали контракт на строительство завода по производству пороха и боеприпасов. Церемония состоялась в Совете министров в присутствии высшего руководства и посла Германии. Чиновники выражали радость по поводу обещанных инвестиций и трактовали событие как «укрепление обороноспособности в контексте изменившейся геополитической обстановки».

Контракт подписали гендиректор Rheinmetall Армин Папергер и глава «Вазовские машиностроительные заводы» (ВМЗ) Иван Гецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Болгария и немецкий военный концерн Rheinmetall сегодня подписали контракт на строительство завода по производству...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы инвестируем в Болгарию более 1 миллиарда евро. Это только начало, Rheinmetall вложит ещё больше. Другие европейские партнёры также придут и будут инвестировать», – пообещал Папергер.

Фразы «это только начало» и «дальнейших инвестиций» звучат как угроза, считает болгарская журналистка Ася Зуан.

«Европа вовсю становится на военные рельсы,  очевидно, готовясь к немирным инициативам. Эти люди улыбаются на фоне государственного флага Болгарии и даже себе не дают отчет, насколько это все серьезно.

Болгария, хотя и не входила в Советский Союз, часто называлась «16-й республикой». Всё наше военное дело и военные традиции складывались благодаря СССР. Немцы это прекрасно понимают.

Предприятие, заключившее договор с немцами, – это очень качественный завод, то есть, они будут пользоваться нашим производственным потенциалом, будут красть наши технологии и плюс геостратегическое расположение Болгарии», – сказала Зуан «ПолитНавигатору».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить