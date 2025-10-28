По заветам Гитлера: немцы размещают гигантское производство пороха и боеприпасов в Болгарии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Болгария и немецкий военный концерн Rheinmetall сегодня подписали контракт на строительство завода по производству пороха и боеприпасов. Церемония состоялась в Совете министров в присутствии высшего руководства и посла Германии. Чиновники выражали радость по поводу обещанных инвестиций и трактовали событие как «укрепление обороноспособности в контексте изменившейся геополитической обстановки».

Контракт подписали гендиректор Rheinmetall Армин Папергер и глава «Вазовские машиностроительные заводы» (ВМЗ) Иван Гецов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы инвестируем в Болгарию более 1 миллиарда евро. Это только начало, Rheinmetall вложит ещё больше. Другие европейские партнёры также придут и будут инвестировать», – пообещал Папергер.

Фразы «это только начало» и «дальнейших инвестиций» звучат как угроза, считает болгарская журналистка Ася Зуан.