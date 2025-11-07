По всему миру затаились мечтающие убить Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский не откажется от президентского кресла, потому что тогда его жизнь окажется в опасности.

Об этом в эфире видеоблога российского медиатехнолога Семена Уралова заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Зеленского состоялись встречи в Анкоридже, Вашингтоне. Вова кивал гривой: всё, что хотите, только дайте мне гарантии переизбрания, и гарантии сохранения всего, чего переместилось. По моей информации, американцы ему гарантировали, если только он будет жить в Майями. Британцы ему тоже говорят, мы тебе в Лондоне гарантируем. А он говорит: нет, мне нужна повсеместная безопасность и гарантия переизбрания хотя бы еще на один срок. Этого ему никто не пообещал. Ему плевать, что там будет с городами, с линией фронта. Ему и его ближайшему кругу, и даже достаточно широкому кругу. Они уже миллиардеры все», – сказал Павлив.