По украинской дорожке: США превращаются в «аграрную сверхдержаву»
В Соединенных Штатах происходит необратимый процесс деиндустриализации, за которым последует технологическая и научная деградация.
Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил киевский экономист, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«США уже деиндустриализировались. Промышленность сколько занимает? Менее 20% в структуре ВВП, а значительная часть – сектор услуг. Что США сейчас экспортируют, кроме услуг? Цифровые услуги, технологии, да. А в материальной сфере, в материальном производстве, что экспортируют? Экспортируют в основном нефть, сжиженный природный газ, сою», – сказал эксперт.
Он добавил, что продают США электромобили, но это далеко не ключевая статья экспорта.
«Ключевые элементы экспорта сейчас – это энергоресурсы и аграрная продукция. Ну, стать аграрной, аграрно-сырьевой страной по структуре экспорта? Да, по услугам США – это мировой чемпион. Цифровые услуги, экспорт этих услуг. Но мы же все прекрасно понимаем, что за деиндустриализацией всегда происходит потом и технологическая, и научная деградация», – заключил Кущ.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: