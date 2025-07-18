По Украине есть планы на воздух, небо и сушу – Стармер

Запад будет разговаривать с Россией с позиции силы.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое, что нам нужно сделать, это заставить Путина сесть за стол переговоров и потребовать безусловного прекращения огня. И именно поэтому мы уже некоторое время говорим о мире с помощью силы. И именно поэтому мы должны предоставить Украине возможности, необходимые для того, чтобы она находилась в максимально сильной позиции. И, следовательно, в последние дни недели ведется интенсивная работа над возможностями. В сочетании, конечно, с экономическими санкциями, снова призваны привести нас к тому положению, когда Путин сядет за стол переговоров. И мы начнем эту дискуссию о мире и прекращении огня…

Я очень рад, что мы начали эту работу несколько месяцев назад, и что над планами работали наши военные специалисты из ряда стран. Это планы на воздух, на море и на сушу… Теперь они у нас есть в Париже есть штаб-квартира, которая работает уже около месяца, и что самое важное и часто самое трудное, у нас есть командная структура. Так что планы могут перейти от стадии плана к реализации очень быстро», – заявил Стармер.