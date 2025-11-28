Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Режим румынки Майи Санду приступает к реализации в Молдове обкатанного на Украине сценария репрессий против канонической Православной Церкви, последней крупной структуры, сохраняющей единство с Россией, к тому же, открыто мешающей властям навязывать идеи извращенцев, маскируемые под «европейскую толерантность» и «соблюдение прав нетрадиционных меньшинств».

Уже вскоре у канонической Молдавской митрополии могут начать массово изымать храмы, которые имеют статус объектов исторического наследия. Благодаря недавнему судебному прецеденту, раскольническая «Бессарабская митрополия», подчинённая Румынскому Патриархату и не признаваемая канонической, получает возможность добиваться отмены права пользования более чем 800 такими церквями, закреплённого за Молдавской митрополией РПЦ.

Накануне о победе в суде объявил юрист «Бессарабской митрополии» Юлиан Русановский. Поводом для тяжбы стал переход прихода храма архангелов Михаила и Гавриила под юрисдикцию «Бессарабской митрополии». Его настоятель, отец Феодор Пелин, отстранённый от служения в Молдавской митрополии, обратился в Агентство земельных отношений с просьбой отменить право пользования храмом, ранее закреплённое за канонической митрополией. Сначала кадастровое агентство отказало, указав, что подобное решение возможно только при согласии самой Молдавской митрополии. Но Апелляционная палата посчитала этот отказ необоснованным.

Адвокат раскольников не скрывает, что решение суда может запустить конвейер подобных решений по другим храмам.

Тяжбы между «Бессарабской» и Молдавской митрополиями относительно храмов-памятников продолжаются уже более 12 лет. За эти годы дело проходило множество процедурных этапов и восемь раз доходило до Высшей судебной палаты.

«Это не просто решение суда, а фронт — удар по Молдавской митрополии. Несмотря на то, что она является полностью автономной, органично встроенной в мировое Православие и исторически связанной с народом Молдовы, её будут атаковать именно потому, что митрополия занимает одну и единственную правильную позицию: Церковь не должна быть подконтрольна власти. Её миссия — служение Богу и людям, а не политическим центрам. Поэтому те, кто хочет управлять сознанием и культурной тканью общества, неизбежно пойдут на давление и дискредитацию Церкви», – говорит в комментарии для «ПолитНавигатора» доктор права Сергей Мишин.

По словам эксперта, этот сценарий уже разворачивается:

«Мы видим попытки искусственно создать раскол среди духовенства, используя провокации и подкуп. Распространяются лживые обвинения в адрес священнослужителей, цель которых — подорвать доверие паствы. В медиапространстве разворачивается кампания по дискредитации митрополита и ведущих деятелей Церкви, представляя их как врагов народа», – утверждает Мишин.

Эксперт подчёркивает, что Молдавская митрополия сегодня — это символ сопротивления духовному порабощению:

«От её стойкости зависит не только будущее Церкви, но и будущее молдавского народа. Необходимо осознать опасность, нависшую над митрополией, и объединиться в её защиту, чтобы не допустить разрушения духовного наследия и порабощения сознания. Сохранение веры и духовности – залог сохранения нашей идентичности», – говорит Сергей Мишин.