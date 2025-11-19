По обе стороны Днепра – русская земля, – экс-офицер армии США

Анатолий Лапин.  
19.11.2025 12:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 499
 
Дзен, История, Россия, Украина


Не только Донбасс, Запорожье и Херсон являются русскими землями – исторические земли России простираются по обе стороны Днепра, включая Одессу, Николаев, Сумы и даже Галичину.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Ника Санчеза заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не только Донбасс, Запорожье и Херсон являются русскими землями – исторические земли России простираются...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если говорить о реальных русских территориях, то Одесса, Николаев, Полтава, Днепропетровск, Киев, Сумы, Харьков – это все русские области.

Когда большевики начали украинизацию в 20-х годах, жители Киева были очень удивлены, узнав, что они украинцы. И их заставляли учить украинский язык, если они хотели занимать какие-либо руководящие должности…

Так что эти люди, эти области, – это русские этнические области. На самом деле Галиция была одним из старейших русских княжеств или провинций, ей более тысячи лет. Но потом пришли поляки и венгры, так что эти области сильно перемешались. Но области по обе стороны Днепра – это русские области», – заявил Крапивник.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить