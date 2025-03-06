По итогам редкоземельной сделки выиграет Россия, но не Трамп – западный журналист
Украина далеко не так богата ископаемыми, как это подавалось в риторике, а самые перспективные источники находятся в Новороссии под контролем РФ.
Об этом заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер на канале «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во-первых, у России есть большие запасы лития далеко от украинской границы. Разработка лития, которая сделает Россию более независимым производителем лития, никак не связана с этой войной. Она ускорилась из-за экономического развития, связанного с потребностью в литии.
Что касается титана, то Россия богата им далеко от украинской границы, а месторождения титана на Украине, которые сейчас находятся под контролем России, использовались больше для производства титановых элементов для красок, чем для производства металлического титана для самолётов. Так что Россия может ускорить производство этих редких металлов и минералов, не обращая внимания на ситуацию на Украине.
Что касается редкоземельных минералов, в подконтрольной России Новороссии есть значительные месторождения украинских редкоземельных минералов. Есть и другие месторождения на Украине, но они настолько малы, по сравнению с запасами страны, что геологическая служба США не включила украинские месторождения украинских редкоземельных металлов в список 15 крупнейших стран», – рассказал журналист.
«Да, Китай доминирует, потому что он начал задолго до того, как другие страны стали инвестировать в редкоземельные металлы и минералы для своих нужд. Другие страны, как западные, так и Россия, догоняют, но украинские месторождения ничтожно малы.
Я не думаю, что это соглашение о поставках минералов станет для нас значимой базой для инвестиций, учитывая требования к безопасности и урегулированию территориальных споров. Это очень сложно. И одна из причин, по которой Зеленский так сопротивлялся, заключается в том, что он уже в этом пошёл на уступки некоторым своим олигархам», – добавил Хелмер.
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