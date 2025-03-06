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Украина далеко не так богата ископаемыми, как это подавалось в риторике, а самые перспективные источники находятся в Новороссии под контролем РФ.

Об этом заявил журналист австралийского происхождения Джон Хелмер на канале «Dialogue Works», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, у России есть большие запасы лития далеко от украинской границы. Разработка лития, которая сделает Россию более независимым производителем лития, никак не связана с этой войной. Она ускорилась из-за экономического развития, связанного с потребностью в литии. Что касается титана, то Россия богата им далеко от украинской границы, а месторождения титана на Украине, которые сейчас находятся под контролем России, использовались больше для производства титановых элементов для красок, чем для производства металлического титана для самолётов. Так что Россия может ускорить производство этих редких металлов и минералов, не обращая внимания на ситуацию на Украине. Что касается редкоземельных минералов, в подконтрольной России Новороссии есть значительные месторождения украинских редкоземельных минералов. Есть и другие месторождения на Украине, но они настолько малы, по сравнению с запасами страны, что геологическая служба США не включила украинские месторождения украинских редкоземельных металлов в список 15 крупнейших стран», – рассказал журналист.