План врагов России: Окончательно вытеснить «Газпром» из Европы к 2028

Анатолий Лапин.  
14.02.2025 11:31
  (Мск) , Берлин
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Дзен, ЕС, Россия, Энергетика


В Европе строятся терминалы для приема сжиженного топлива, при помощи которых русофобские элиты намерены заменить поставки «Газпрома», пусть даже на более дорогие американские.

Об этом в эфире видеоблога Private Talks заявил сбежавший на Запад после начала СВО экс-глава департамента стратегии и инноваций «Газпром-нефти» Сергей Вакуленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе строятся терминалы для приема сжиженного топлива, при помощи которых русофобские элиты намерены...

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«За два года, начиная с 22-го, Европа сократила свое потребление газа примерно на 100 миллиардов кубометров в год. Из России импортировалось в 21-м году 155 – то есть, уже заметное сокращение.

Пока еще из России импортируется, если говорить про страны ЕС без Сербии, то примерно 22-23 миллиона кубометров трубопроводного газа, но за эти годы Европа построила около 100 миллионов мощностей приема СПГ, примерно на 100 миллионов тонн в год. Причем, эти СПГ, терминалы, смещены дальше на восток.

Традиционно в Европе терминалы СПГ строились в основном на Западе – это Испания, Франция, Италия, а Центральная Европа снабжалась трубопроводным газом из России.

Сейчас эти терминалы сдвинулись восточнее, то есть, большая часть старой трубопроводной Европы попадает в зону обслуживания терминалов и одновременно с этим в мире строится огромное количество мощностей по производству СПГ.

В США к 28-му году должны войти в строй примерно 70-80 миллионов тонн СПГ, в Катаре – 64, в Африке – около 20. Для перевода из миллионов тонн СПГ в миллиарды кубометров надо умножать примерно на 1,35.

Короче, в мире будет очень много газа, обсуждается, что даже будет некоторый избыток. То есть, газ в мире будет, и у Европы будут возможности этот газ принять, при том, что европейский спрос на газ сократился. То есть, возможность обойтись без российского газа у Европы есть», – обрисовал предатель Вакуленко.

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