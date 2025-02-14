План врагов России: Окончательно вытеснить «Газпром» из Европы к 2028
В Европе строятся терминалы для приема сжиженного топлива, при помощи которых русофобские элиты намерены заменить поставки «Газпрома», пусть даже на более дорогие американские.
Об этом в эфире видеоблога Private Talks заявил сбежавший на Запад после начала СВО экс-глава департамента стратегии и инноваций «Газпром-нефти» Сергей Вакуленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За два года, начиная с 22-го, Европа сократила свое потребление газа примерно на 100 миллиардов кубометров в год. Из России импортировалось в 21-м году 155 – то есть, уже заметное сокращение.
Пока еще из России импортируется, если говорить про страны ЕС без Сербии, то примерно 22-23 миллиона кубометров трубопроводного газа, но за эти годы Европа построила около 100 миллионов мощностей приема СПГ, примерно на 100 миллионов тонн в год. Причем, эти СПГ, терминалы, смещены дальше на восток.
Традиционно в Европе терминалы СПГ строились в основном на Западе – это Испания, Франция, Италия, а Центральная Европа снабжалась трубопроводным газом из России.
Сейчас эти терминалы сдвинулись восточнее, то есть, большая часть старой трубопроводной Европы попадает в зону обслуживания терминалов и одновременно с этим в мире строится огромное количество мощностей по производству СПГ.
В США к 28-му году должны войти в строй примерно 70-80 миллионов тонн СПГ, в Катаре – 64, в Африке – около 20. Для перевода из миллионов тонн СПГ в миллиарды кубометров надо умножать примерно на 1,35.
Короче, в мире будет очень много газа, обсуждается, что даже будет некоторый избыток. То есть, газ в мире будет, и у Европы будут возможности этот газ принять, при том, что европейский спрос на газ сократился. То есть, возможность обойтись без российского газа у Европы есть», – обрисовал предатель Вакуленко.
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