План врагов России: Окончательно вытеснить «Газпром» из Европы к 2028

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Европе строятся терминалы для приема сжиженного топлива, при помощи которых русофобские элиты намерены заменить поставки «Газпрома», пусть даже на более дорогие американские.

Об этом в эфире видеоблога Private Talks заявил сбежавший на Запад после начала СВО экс-глава департамента стратегии и инноваций «Газпром-нефти» Сергей Вакуленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама