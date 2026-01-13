Писториус обещает завалить Украину кредитами на весь 26 год

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия готова выделять миллиарды евро из своего бюджета, чтобы война на Украине продолжалась ещё хотя бы год.

Об этом на брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Берлин не подведёт Киев. Только в этом году мы выставляем 11,5 миллиардов евро, причём основное внимание уделяется ПВО. Украине потребуется около 60 миллиардов помощи в 2026 году, чтобы защитить себя. Именно поэтому я приветствую соглашение Евросовета о кредите на 90 миллиардов евро на эти годы. Необходимо достичь более тесной взаимосвязи украинской и немецкой оборонной промышленности. У нас уже есть богатый опыт в этом вопросе. Мы учимся на боевом опыте украинцев», – вещал Писториус.