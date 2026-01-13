Писториус обещает завалить Украину кредитами на весь 26 год

13.01.2026 21:58
Германия готова выделять миллиарды евро из своего бюджета, чтобы война на Украине продолжалась ещё хотя бы год.

Об этом на брифинге с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Берлин не подведёт Киев. Только в этом году мы выставляем 11,5 миллиардов евро, причём основное внимание уделяется ПВО. Украине потребуется около 60 миллиардов помощи в 2026 году, чтобы защитить себя. Именно поэтому я приветствую соглашение Евросовета о кредите на 90 миллиардов евро на эти годы.

Необходимо достичь более тесной взаимосвязи украинской и немецкой оборонной промышленности. У нас уже есть богатый опыт в этом вопросе. Мы учимся на боевом опыте украинцев», – вещал Писториус.

«По-прежнему не похоже, что будет прекращение огня, Путин не хочет мира. Но мы готовимся к тому дню, когда это станет реальностью. Цель – в том, чтобы обеспечить надёжную и безопасную гарантию.

Это касается не только подготовки ВСУ, но и безопасной авиации, безопасного моря, и многого другого. Мы уже разработали структуру того, как могут выглядеть такие гарантии», – подытожил немец.

