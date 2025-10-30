Петушки Макрона охренеют, попав на Украину, – военкор

Французские солдаты, которых президент Эммануэль Макрон планирует отправить на Украину для удовлетворения своих наполеоновских амбиций, сильно удивятся, попав в зону реальных боевых действий.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня первая мысль в голове — вот они охренеют, когда окажутся в реалиях современной войны, потому что задачи, которые сегодняшний Французский иностранный легион выполняет в различных точках мира, совершенно ничего общего с современной войной не имеют.

Они просто будут в шоке, как в шоке были их побратимы, например, из Колумбии, которые сейчас воют и вызывают к своему правительству: «заберите нас домой» и так далее.

Я уж не говорю о том, что 2000 человек не могут повлиять ровным счетом ни на что. Приобрести боевой опыт, получить какое-то понимание современной тактики на поле боя – да, но 2000 человек – это явно не контингент перемоги, это скорее какие-то наполеоновские амбиции Макрона, причем с потенциальными имиджевыми потерями, когда этот иностранный легион будет возвращаться в рефрижераторах», – заявил Коц.