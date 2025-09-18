Пессимист Зюганов и оптимист Путин поговорили об экономике
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал разнобой мнений в финансовом блоке российского правительства, который проявился на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Об этом он заявил сегодня на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда выходят 4 человека, которые отвечают за финансы и экономическую политику, они обязаны проводить одну общую линию. Или вам надо взять в руки банк, а премьеру – все остальное. Сидит огромный зал, миллионная аудитория, деловые люди привезли деньги… Но все в разнобой. Одна говорит: перегрелись, второй – в потолок уперлись, третий – нет спада. На самом деле ситуация сложная», – сказал Зюганов.
На ВЭФ министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России охлаждается быстрее ожидаемого. Глава Сбера Герман Греф утверждал, что второй квартал 2025 года уже показал «техническую стагнацию», и охлаждение продолжается. А вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков раскритиковал их за негативные оценки.
Сам Зюганов склонен верить пессимистическим прогнозам.
«Я уверен, что у вас есть все необходимые данные. Сползти с 4,5%… Сегодня отставать для нас недопустимо ни с какой точки зрения. А они некоторые области опустили ниже процента», – сказал лидер КПРФ.
Владимир Путин ему возразил.
«Что касается сползания с 4,55 роста ВВП, это не сползание. Это целенаправленные действия. Это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности.
Но вы правы в том, что надо понимать, где эта грань, за которой наступит переохлаждение и рецессия. Но я думаю, что до рецессии еще далеко, и рынок труда об этом говорит. У нас все-таки исторический минимум безработицы сохраняется – два с небольшим процента. А это один из ключевых показателей состояния экономики. И один из показателей того, есть у нас рецессия или нет. Рынок труда говорит об обратном», – ответил Путин.
