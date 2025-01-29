Первый созвон по линии Госдеп-Брюссель при Трампе: речь шла о давлении на Россию

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Reuters сообщает, что ведущие дипломаты ЕС и США обсудили возможность согласованного давления на Россию из-за военного конфликта на Украине.

«Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайя Каллас и госсекретарь США Марко Рубио согласились с необходимостью продолжать оказывать максимальное давление на Россию для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине, сообщил представитель ЕС, знакомый с ходом телефонного разговора», – говорится в сообщении.

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Сообщается, что эту тему поднял в рамках состоявшегося первого телефонного разговора обеих чиновников с момента прихода к власти администрации Трампа 20 января.

«Разговор прозвучал на фоне возросшей обеспокоенности Европы по поводу того, что новая администрация с ее подходом «Америка прежде всего» будет означать для трансатлантических связей в области обороны и безопасности, экономики, торговли и других областях», – отмечается в публикации.

Каллас и Рубио также говорили об укреплении сотрудничества между ЕС и США, общих приоритетах внешней политики и вызовах со стороны Китая.

В интервью Bloomberg в этом месяце Каллас подняла вопрос об использовании совместного долга ЕС для финансирования крупных расходов, необходимых для укрепления обороны против России.

«Мы должны оказать политическое и экономическое давление на Россию», — сказала она. «На нашей стороне большая экономическая мощь», — считает бывшая эстонская премьерка.

Кроме того, сообщается, что в 2025 году. ЕС планирует ускорить процесс подготовки к принятию Украины в свой состав.

Комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что ЕС намерен открыть к середине 2025 года два переговорных «кластера» с Украиной.