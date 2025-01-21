Первые ягодки: что означает сегодняшний выход Трампа из Парижского соглашения по климату

Сергей Рыжов.  
21.01.2025 12:03
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Политика, США, Экология, Экономика


Politico публикует материал о том, что на самом деле означает сегодняшний выход США по указу Трампа из климатического соглашения.

По мнению авторов издания, «выход из Парижского соглашения влечет за собой каскад реальных последствий и сигнализирует о начале агрессивной программы по отмене климатической политики США».

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Politico публикует материал о том, что на самом деле означает сегодняшний выход США по...
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«Президент Дональд Трамп приказал США снова выйти из Парижского соглашения по климату 2015 года, что мгновенно изолирует страну от глобальной кампании по борьбе с катастрофическим потеплением.

На этот раз отказ Трампа от всемирных усилий по борьбе с изменением климата может оказаться более серьезным, поскольку он вступает в силу быстрее и в то время, когда у нового президента больше ультраправых союзников за рубежом и внутри страны», – говорится в публикации.

Формулировка в указе Трампа гласит, что США будут считать, что выход вступит в силу «немедленно». В нем не упоминается годичный период уведомления, предусмотренный климатическим пактом.

«Указ, который Трамп с помпой подписал всего через несколько часов после вступления в должность, совпадает с ростом климатического хаоса по всему миру, включая разрушительные лесные пожары в Лос-Анджелесе и сообщений, что прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений.

Это знаменует собой начало агрессивной программы по свертыванию климатической политики США, проводимой ободренным президентом, который приглашает к конфронтации по поводу научных основ изменения климата», – пишет издание.

По прогнозам Politico давно обещанный выход из соглашения приведет к отказу от данного во времена Байдена обещания сократить загрязнения на 66% в течение десятилетия.

Это также ставит под сомнение множество других обязательств США, таких как предоставление миллиардов долларов на поддержку более бедных стран, страдающих от беспрецедентных волн жары, наводнений и повышения уровня моря.

Действия Трампа также повышают вероятность того, что без лидерства США мир еще больше отдалится от цели Парижского соглашения по ограничению потепления на Земле до 1,5 градуса Цельсия — порога, который может ускорить темпы разрушения климата, говорится в статье.

Издание напоминает, что США являются вторым после Китая крупнейшим источником углеродного загрязнения, вызывающего повышение глобальной температуры.

Не стоит думать, что речь идет о каких-то отвлеченных от реальности словесных баталиях. На кону интересы крупнейших промышленных корпораций и прибыли в сотни миллиардов долларов.

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