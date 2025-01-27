«Перспектива безрадостна»: Польша тотально погрузилась в русофобию

Олег Кравцов.  
27.01.2025 15:46
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Польша, Россия, Русофобия


В Польше лишь люди в возрасте позитивно настроены по отношению к России

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, отвечая на вопрос, есть ли в Польше еще такие люди и организации

В Польше лишь люди в возрасте позитивно настроены по отношению к России Об этом,...

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 «Да, есть немногочисленные общественные организации, неравнодушные поляки, в основном люди уже в возрасте, которые еще на личном опыте помнят, как оно было во времена, когда Советский Союз и Польша были друзьями, остаются на тех позициях, на которых они были воспитаны. Но большинство либо находится под влиянием массированной русофобской пропаганды, которая в Польше ведется силами политических элит, основных средств массовой информации, либо предпочитают не вмешиваться», – сказал дипломат в интервью «Известиям».

С сожалением он заметил, что «перспектива безрадостна».

«Уже сейчас молодые поколения поляков, как и граждан других западных стран, в большинстве своем считают, что во Второй мировой войне победили Соединенные Штаты, Великобритания, Польша там была где-то с ними, а Советский Союз, как Трамп только что сказал, в лучшем случае «помог» Соединенным Штатам выиграть войну. Есть те, кто может и на вопрос о том, кто с кем воевал, сказать, что «Советский Союз воевал на стороне Германии, против свободного мира», – подчеркнул посол.

Он добавил, что очень мало людей, действительно готовых поддерживать Россию и словом, и делом.

«А большинство – либо соглашатели, либо активные противники, которые придерживаются такого подхода, что сейчас Россия — это «враг свободной Европы», в том числе Польши, поэтому в противостоянии с ней все средства хороши», – резюмировал Андреев.

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