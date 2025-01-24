Перерезана еще одна важнейшая трасса на Покровск

Олег Кравцов.  
24.01.2025 13:14
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские войска фактические ежедневно продолжают добиваться успехов на Красноармейском (Покровском) направлении.

Идет планомерная операция по охвату города, в ходе которой украинских оккупантов отрезают от снабжения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска фактические ежедневно продолжают добиваться успехов на Красноармейском (Покровском) направлении. Идет планомерная операция...

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С украинской стороны печалятся.

«Враг перерезал трассу Покровск-Константиновка в районе «клеверной» развязки севернее Воздвиженки. Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия и не дают врагу закрепиться. Но, к сожалению, окупант накапливается дальше в Воздвиженке, почти полностью (на 90%) захватил Барановку и активно обеспечивает фланги. Это вторая значимая трасса, от которой была отрезана покровско-мирноградская агломерация.

Остается еще две более или менее нормальные дороги к агломерации. Но до ключевой павлоградской трассы – менее 5 км от ЛБЗ. ФПВ-дроны туда долетают и активно ведут охоту за нашей техникой и транспортом. Еще одна трасса – добропольская. Пока там условно безопасно, но одиночные фпв и туда залетают на участке между Покровском и Мирноградом, южнее Родинского. Так что все очень и очень невесело развивается», – сокрушается украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников.

Вчера стало известно, что ВСУ подорвали путепровод на развязке,  которой шла речь выше. По словам украинского военного с позывным «Мучной», это поможет украинцам ненадолго «выиграть время».

На противоположном фланге еще более печальна ситуация для оккупантов: ВС РФ обходят Красноармейск с Запада и рвутся к трассе на Павлоград.

«Враг после плотного занятия агрофермы начал стремительно развивать наступление по посадкам в сторону трассы Павлоград-Покровск. Здесь становится передвижение очень опасным, поэтому надо очень осторожно продвигаться, поскольку могут летать FPVшки. Также противник обходит Удачное с юга, продолжаются бои за жд станцию», – сообщает тот же «Мучной».

Он указывают, что русские «находятся примерно в 4 км от границ Днепропетровской обл».

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