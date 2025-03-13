Перепуганный Зеленский закрылся от народа блокпостами. Депутатов Рады презирают – нардеп Разумков вынес приговор власти

Вадим Москаленко.  
13.03.2025 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинский президент Владимир Зеленский настолько боится своего народа, что перекрыл блокпостами весь центр Киева.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский президент Владимир Зеленский настолько боится своего народа, что перекрыл блокпостами весь центр Киева....

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«Президент сидит в своем кабинете, или в бункере. Мы живем с вами в какой-то очень странной среде: у нас по периметру блокпосты. Кого боится президент? Я уверен, что депутатам в этом зале эти блокпосты не нужны. Люди ходят и общаются с депутатами.

Понаставляли блокпостов, третий год войны. Уже Кличко открыл мост, по нему даже ездить можно. Кого боится президент? У него достаточно охраны, у него хватает закрытой его Банковой. Или он боится, что придут с митингами?

Пока не придут, пусть не переживает, потому что продолжается военное положение, он всех признает государственными преступниками, влупит 111 статью. Ни проехать, ни пройти по центру», – сказал Разумков.

«Вызывают сюда главу УГО – он не приходит, вызывают министров – не приходят. Коллеги из монобольшинства, у меня вопрос к вам – вы позиционируете себя в этом зале как власть? Скажите, пожалуйста, вам не надоело вытирать лицо от плевков, которые вы получаете от Кабмина, от УГО, от Офиса – от всех?

Скоро депутат районного совета вас будет ногами гонять по селу, а вы будете делать вид, что все хорошо. И в принципе, если это будет происходить, возможно, Рада этого и заслуживает.

Сегодня у нас другой вопрос, мы несем ответственность перед людьми, и если они видят, что отношение к нам такое, то к ним отношение еще хуже. Они не будут жить в такой стране и, когда завершится война, они не о выборах будут думать, они уедут из этой страны. Все, что происходит сегодня – это позор, который, к сожалению, этот парламент также допустил», – сокрушался он.

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