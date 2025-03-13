Перепуганный Зеленский закрылся от народа блокпостами. Депутатов Рады презирают – нардеп Разумков вынес приговор власти

Украинский президент Владимир Зеленский настолько боится своего народа, что перекрыл блокпостами весь центр Киева.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент сидит в своем кабинете, или в бункере. Мы живем с вами в какой-то очень странной среде: у нас по периметру блокпосты. Кого боится президент? Я уверен, что депутатам в этом зале эти блокпосты не нужны. Люди ходят и общаются с депутатами. Понаставляли блокпостов, третий год войны. Уже Кличко открыл мост, по нему даже ездить можно. Кого боится президент? У него достаточно охраны, у него хватает закрытой его Банковой. Или он боится, что придут с митингами? Пока не придут, пусть не переживает, потому что продолжается военное положение, он всех признает государственными преступниками, влупит 111 статью. Ни проехать, ни пройти по центру», – сказал Разумков.