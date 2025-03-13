Перепуганный Зеленский закрылся от народа блокпостами. Депутатов Рады презирают – нардеп Разумков вынес приговор власти
Украинский президент Владимир Зеленский настолько боится своего народа, что перекрыл блокпостами весь центр Киева.
Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент сидит в своем кабинете, или в бункере. Мы живем с вами в какой-то очень странной среде: у нас по периметру блокпосты. Кого боится президент? Я уверен, что депутатам в этом зале эти блокпосты не нужны. Люди ходят и общаются с депутатами.
Понаставляли блокпостов, третий год войны. Уже Кличко открыл мост, по нему даже ездить можно. Кого боится президент? У него достаточно охраны, у него хватает закрытой его Банковой. Или он боится, что придут с митингами?
Пока не придут, пусть не переживает, потому что продолжается военное положение, он всех признает государственными преступниками, влупит 111 статью. Ни проехать, ни пройти по центру», – сказал Разумков.
«Вызывают сюда главу УГО – он не приходит, вызывают министров – не приходят. Коллеги из монобольшинства, у меня вопрос к вам – вы позиционируете себя в этом зале как власть? Скажите, пожалуйста, вам не надоело вытирать лицо от плевков, которые вы получаете от Кабмина, от УГО, от Офиса – от всех?
Скоро депутат районного совета вас будет ногами гонять по селу, а вы будете делать вид, что все хорошо. И в принципе, если это будет происходить, возможно, Рада этого и заслуживает.
Сегодня у нас другой вопрос, мы несем ответственность перед людьми, и если они видят, что отношение к нам такое, то к ним отношение еще хуже. Они не будут жить в такой стране и, когда завершится война, они не о выборах будут думать, они уедут из этой страны. Все, что происходит сегодня – это позор, который, к сожалению, этот парламент также допустил», – сокрушался он.
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