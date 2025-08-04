Переполох на Украине: Россия пустила в ход дроны новейшего поколения

Анатолий Лапин.  
04.08.2025 13:05
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия уже начала применять на Украине дроны, которые управляются искусственным интеллектом. Это – оружие будущего, против которого практически невозможно защититься

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный аналитик, специалист в области БПЛА и РЭБ Сергей Бескрестнов («Флэш»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия уже начала применять на Украине дроны, которые управляются искусственным интеллектом. Это –...

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«Я вам скажу, чего я опасаюсь, со стороны россиян, то, что перевернет действительно будущее, – это те дроны, которые они запускают по нам уже на протяжении четырех месяцев. Это полностью автономные дроны на искусственном интеллекте – вот это большой риск, потому что сейчас, когда мы говорим про все технологии искусственного интеллекта, они работают при помощи человека. Человек остается последним звеном, который дает подтверждение на удар, искусственный интеллект нам лишь помогает в этом.

Но те дроны, которые россияне по нам пускают, летят группами. Они летят по 7-8 групп. В2U называется этот дрон, мы до сих пор не понимаем, где он производится, потому что полностью иностранные комплектующие. Эти дроны могут перелетать границу, и они летят у нас над дорогами, над железными дорогами, они способны ориентироваться без помощи человека и оператора.

Они ничем не управляются, могут лететь по дороге и выискивать себе цель для автономного удара. Они могут распознавать машину, танк, отличать человека с оружием. То есть они могут определять скопление людей, скопление машин, выбирать оптимальную тактику для атак и атаковать. Это то оружие, которое будет оружием следующего поколения», – заявил Флеш.

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