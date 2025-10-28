Переписка с девочками в соцсетях выходит боком ВСУшникам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские военные договариваются о свиданиях с девушками, а когда приходят на место, туда прилетает российский дрон.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил командир украинского полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Он рассказал о случае в Харькове, куда на побывку приехал с передовой некий украинский солдат, который договорился через одно из приложений о встрече с девушкой.

ВСУшник ждал встречи в одном из кафе, куда прилетел российский дрон, но его спасло то, что он вышел покурить.

«Это же не живой человек был. Понятно, что он переписывался с кем-то из группы, которая специально выясняла, что он из специального подразделения, которое эффективно, и он представляет для врага интерес. Заманили в определенное место. Агентурно внутри сработать не нашли возможности, а ударить FPV-дроном – нашли», – сказал Федоренко.

По его словам, это не единичный случай.