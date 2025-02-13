«Перемогой тут не пахнет. В воздухе витает мир через зраду» – опрос в Киеве о плане Трампа

Сразу же после вчерашних громких заявлений Белого дома в Киеве провели опрос: «Вы поддерживаете мирный план, который предложил Трамп?».

Сюжет опубликовал видеоблог бывшего депутата Верховной рады, экс-боевика запрещенного в РФ «Азова» Игоря Мосийчука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Однозначно поддерживаем. К сожалению, сложилась такая ситуация, что у большинства украинцев уже опускаются руки. Не смотря на то, что делают наши власти и американские «друзья», ничего вообще не меняется. Надеемся на лучшее, что, может, Путин согласится на план такого «перемирия», и наконец настанет мир», – сказала одна из опрошенных.

«Я в это не верю. Может, маленький процент, что Америка нам чем-то поможет. Исторически сложилось, что мы можем только рассчитывать на свои силы. Это война за ресурсы, за землю и за нас как рабов, они нас, украинцев, не понимают как нацию. Так что Трамп нам не поможет», – констатировала другая женщина.

«Надеюсь, что состоятся переговоры с одним и другим президентом, достигнут соглашения, которое не сильно будет нас урезать, и в ближайшее время всё закончится. Может, все территории не вернутся, но хотя бы остановятся активные боевые действия», – сказала одна из респонденток.

Ещё одна опрошенная признала, что люди очень устали от войны, однако выразила мнение, что это неуважение к погибшим и воющим ВСУшникам, а также «ждунам» на подконтрольных России территориях.

Другая женщина также отметила, что много полегло за ресурсы и территории, чтобы их вот так отдавать – «может, Донецкой областью уже можно и поступиться, но остальные территории – нет».

Игорь Мосийчук подытожил видеоряд своим комментарием.