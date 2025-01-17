Перемирие позволит нам вооружиться для новой войны – Луценко

Анатолий Лапин.  
17.01.2025 12:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 473
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Прекращение боевых действий на Украине нужно для того, чтобы использовать время для наращивания мышц.

Об этом в эфире телеканала прямой заявил участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Прекращение боевых действий на Украине нужно для того, чтобы использовать время для наращивания мышц....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Это будет только передышкой между фазами войны. Европа все больше убеждается, что вероятность финального столкновения с Россией как авангардом диктаторского союза «Иран – Пекин – Северная Корея» почти неизбежна. И ВСУ подарили им определенный период времени.

Три года они наконец-то доходили до сознания, и теперь они думают о том, как помочь нам прекратить войну, хотя бы прекратить огонь, с тем, чтобы нарастить мышцы и Украины, и Европы, как единственного щита, который их защитит. Когда начинают прописывать, сколько конкретно Украине дадут оружия и финансов на годы вперед, это значит, что они наконец-то осознали, что Россия не остановится, а Украина и ВСУ – единственный инструмент, который может их остановить», – заявил Луценко.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить