Перемирие позволит нам вооружиться для новой войны – Луценко
Прекращение боевых действий на Украине нужно для того, чтобы использовать время для наращивания мышц.
Об этом в эфире телеканала прямой заявил участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это будет только передышкой между фазами войны. Европа все больше убеждается, что вероятность финального столкновения с Россией как авангардом диктаторского союза «Иран – Пекин – Северная Корея» почти неизбежна. И ВСУ подарили им определенный период времени.
Три года они наконец-то доходили до сознания, и теперь они думают о том, как помочь нам прекратить войну, хотя бы прекратить огонь, с тем, чтобы нарастить мышцы и Украины, и Европы, как единственного щита, который их защитит. Когда начинают прописывать, сколько конкретно Украине дадут оружия и финансов на годы вперед, это значит, что они наконец-то осознали, что Россия не остановится, а Украина и ВСУ – единственный инструмент, который может их остановить», – заявил Луценко.
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