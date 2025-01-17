Перемирие позволит нам вооружиться для новой войны – Луценко

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Прекращение боевых действий на Украине нужно для того, чтобы использовать время для наращивания мышц.

Об этом в эфире телеканала прямой заявил участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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