«Перемирие нужно, чтобы сразу парализовать Россию, а самим быстро вооружиться» – главы МИД Украины и Британии
Нельзя дать русским воспользоваться перемирием в своих интересах, нужно сделать это самим.
Об этом на форуме YES в Киеве говорили глава британского МИДа Иветт Купер и министр иностранных дел Украины Сергей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я понимаю, что люди хотят прекращения огня, однако мы знаем, что прекращение огня не может быть окончательной целью, или ещё способом дать русским время, чтобы перегруппировать свои силы.
Так что прекращение огня – но как элемент формирования гарантий безопасности, время, чтобы продемонстрировать Путину, что санкционное давление на него только крепнет. Чтобы в итоге они пересмотрели свои цели, и для того, чтобы начать экономическое восстановление. Мы должны идти во всех этих направлениях одновременно», – вещала Купер.
Сибига горячо поддержал англичанку, однако категорически отказался предпринимать что-то серьёзное без американцев.
«Перемирие даст толчок для наполнения деятельности «коалиции желающих». Даже из этих соображений мы нуждаемся в перемирии. Я не верю ни в какую инфраструктуру безопасности без США в Европе. Не может быть никакой «boots on the ground» при лидерстве наших европейских партнёров без американского «бэкстопа». Этого не будет.
К чему я это всё: нужно избавляться от иллюзий, что можно задобрить агрессора, этого не будет. Не может быть политики умиротворения, только решительные шаги. В ином случае, это снова будут дискуссии, затягивание и подыгрывание российским нарративам», – воинствовал Сибига.
