Перемирие на Украине прогнозируют к концу апреля – началу мая

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня рассматриваются три даты для наиболее вероятного наступления перемирия на Украине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

По его словам, звучат три ключевые даты: 9 мая, пасха и 90 дней инагуруации Дональда Трампа.

«9 мая, как такой определенный день, когда Россия будет подводить итоги какого-то своего года, своего политического цикла, она всегда так делает. В этом году, 9 мая будет отмечаться 80 лет победы, тоже круглая дата. Можно на многое пойти в этот день, можно многое объявить, используя символичность этой даты, но можно многому подвести черту. Вторая дата, еще более популярная, это 30 апреля. 30 апреля истечет 100 дней президентства Трампа, 100 дней, о которых говорил Кит Келлог, как о периоде, когда США попытаются завершить войну, и истечет медовый месяц администрации Трампа, и можно будет уже 30 апреля сказать будет ли мир или не будет», – скзаал эксперт.

Правда, он признает, что его гложут соменния.