В случае перемирия Россия все 200 млн.долл., которые она тратит в день на войну, начнёт вкладывать по внутреннюю дестабилизацию Украины.

Об этом на канале «Есть вопрос» заявил командир нацистского 108-го омб ВСУ «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надеюсь [на прекращение огня] – это неправильное слово, я надеюсь, что мы победим. Конечно, о победе сейчас, об условной прогулке по Ялте, боях за Мариуполь – они сейчас очевидно, что невозможны. В целом, без гарантий безопасности, без какой-то справедливости в плане сохранений линий фронта мне бы даже слышать не хотелось о переговорах. Я понимаю, что они необходимы в определённом моменте, но мы должны понимать, что если не будем сильными, если не используем это время, чтобы укрепить свои боевые порядки, то Россия нападёт и во второй, и в третий раз. У неё одна цель – уничтожить нашу страну. Плюс, очень большая угроза в переговорах, а именно в прекращении огня – это то, что Россия… те деньги, которые тратила на войну, а это более 200 млн. долл. ежедневно, будет тратить на дестабилизацию ситуации в стране. Это и на разные сомнительные политические, общественные движения, на разные акции и т.д.», – тревожился нацист.