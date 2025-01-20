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Президент Трамп решительно настроен добиться завершения войны, но «есть три ключевых вопроса, которые нужно решить», заявил — будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Волтц в эфире CBSNews.

При этом Волтц не дал четкого ответа на уточняющий вопрос, есть ли у Трампа план и, как его можно осуществить.

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«Я не собираюсь забегать вперед, но скажу вам основное – ключевые части этого вопроса. Номер один, кого мы посадим за стол переговоров? Во-вторых, как нам привести их к столу? И в-третьих, какие рамки сделки?», – сказал он.

По словам Волтца, Владимир Зеленский заявлял о готовности страны работать с будущим американским лидером с тем, чтобы «остановить эту войну».

«Это поле убийства. Это окопная война времен Первой мировой войны с буквально мясорубкой людей, бегущих через эти открытые поля на востоке Украины. Но с последствиями эскалации Третьей мировой войны», – высказался советник Трампа.

При этом, обращает на себя внимание тот факт, что пока что слова Волтца о миролюбивой настроенности Зеленского не находят своего подтверждения в реальности. Более того, на днях британская The Telegraph прямо указала, что украинские власти против скорейшего окончания войны.

The Telegraph приводит позицию «официальных лиц в Киеве», которые заявили изданию, что «принуждение Украины к переговорам с Россией до того, как она вернет себе преимущество на поле боя, будет иметь катастрофические последствия».

«Опасаясь, что новая администрация США может сократить военную помощь в случае отказа от переговоров, Зеленский хочет доказать, что Украине сначала нужно время и поддержка для эскалации своей кампании в глубине России», – пишет The Telegraph.

По словам помощников Зеленского, на которых ссылались в материале, «если не заставить Путина почувствовать боль перед переговорами, это придаст ему смелости, ослабит Украину и в конечном итоге нанесет ущерб репутации и интересам Запада».

Также в Киеве, по слова конфидентов The Telegraph «вызывают глубокую обеспокоенность» планы спецпредставителя Трампа Кита Келлога достичь соглашения за 100 дней.

«Хотя Россия продвигается медленно, но уверенно, в частности, укрепляя позиции вокруг важного логистического узла Покровск, украинские официальные лица заявляют, что они добиваются важных успехов далеко за пределами линии фронта», – говорилось в статье.

Издание расшифровало этот посыл, отметив, что под «важными успехами» киевские официалы понимают удары, которые все более массированно наносит Украина по многочисленным целям в глубине России, поражая нефтяные объекты, промышленные предприятия и военные производственные объекты на расстоянии более 700 миль от границы и используя для этого самодельные беспилотники, поставленные США ракеты Atacms и предоставленные Великобританией ракеты Storm Shadow.

По словам советника Офиса Зеленского Михаила Подоляка, «крайне важно, чтобы Украина получила поддержку, чтобы заставить Кремль вступить в переговоры по необходимости, а не по собственному выбору».

Кроме того, советник украинского вице-премьер-министра по евроинтеграции Елена Сотник считает если переговоры действительно состоятся, важно, чтобы они велись не только между Россией и США, но и чтобы за столом переговоров присутствовали Украина и ее европейские союзники, особенно Великобритания, на которую в последнее время все больше переориентируется официальный Киев.

Тем не менее, если обобщить позиции, получается, что сегодня все вовлеченные в конфликт стороны, так или иначе, но играют на будущие переговоры. Просто России они были бы выгоднее сейчас, когда ее армия на коне и добивается локальных успехов на ТВД.

А вот Украина хотела бы начать переговоры как можно позже – в расчете на то, что, даже в ситуации потерь территории на Донбассе, ее удары по российским тылам нанесут РФ настолько неприемлемый ущерб, который заставит Москву перейти к переговорам на более выгодных для Киева условиях.

Чья стратегия в итоге окажется правильной, не знает никто, что добавляет этой истории градуса неопределенности.