«Передали им всё самое дорогое, а они не показывают результатов!» – офицер ВСУ о сформированных резервах
Украинские националисты и ветераны ВСУ вынуждены воевать на старой технике, в то время как современные натовские «машины» достаются новым бригадам из немотивированных бойцов.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил заместитель командира 9 батальона 3 отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот, поставляется техника. Почему мы не передаём её боевым подразделениям, обученным и с опытом? Мы формируем новые бригады, забрасываем туда людей, которые не прошли психологический отбор на способность воевать.
Но мы обеспечиваем их новой техникой, новым вооружением, вбрасываем кучу ресурсов, а потом они не показывают никаких результатов.
А параллельно с ними боевые бригады воюют на истощённых людях, и на полуработающей советской технике!», – сказал Пономаренко.
«Также большая беда – мы боимся докладывать наверх о реальном положении дел в подразделении. Докладывают, что в строю восемь машин, когда всего пять, а потом задачи подразделению нарезают с расчётом на восемь машин.
И как выполнять задачи? Об этом не задумываются. У нас всё равно, что у тебя происходит, главное, чтобы картинка была красивая», – добавил укро-танкист.
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