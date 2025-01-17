«Передали им всё самое дорогое, а они не показывают результатов!» – офицер ВСУ о сформированных резервах

Вадим Москаленко.  
17.01.2025 22:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинские националисты и ветераны ВСУ вынуждены воевать на старой технике, в то время как современные натовские «машины» достаются новым бригадам из немотивированных бойцов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил заместитель командира 9 батальона 3 отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские националисты и ветераны ВСУ вынуждены воевать на старой технике, в то время как...

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«Вот, поставляется техника. Почему мы не передаём её боевым подразделениям, обученным и с опытом? Мы формируем новые бригады, забрасываем туда людей, которые не прошли психологический отбор на способность воевать.

Но мы обеспечиваем их новой техникой, новым вооружением, вбрасываем кучу ресурсов, а потом они не показывают никаких результатов.

А параллельно с ними боевые бригады воюют на истощённых людях, и на полуработающей советской технике!», – сказал Пономаренко.

«Также большая беда – мы боимся докладывать наверх о реальном положении дел в подразделении. Докладывают, что в строю восемь машин, когда всего пять, а потом задачи подразделению нарезают с расчётом на восемь машин.

И как выполнять задачи? Об этом не задумываются. У нас всё равно, что у тебя происходит, главное, чтобы картинка была красивая», – добавил укро-танкист.

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