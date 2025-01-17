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Украинские националисты и ветераны ВСУ вынуждены воевать на старой технике, в то время как современные натовские «машины» достаются новым бригадам из немотивированных бойцов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил заместитель командира 9 батальона 3 отдельной танковой бригады Сергей Пономаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, поставляется техника. Почему мы не передаём её боевым подразделениям, обученным и с опытом? Мы формируем новые бригады, забрасываем туда людей, которые не прошли психологический отбор на способность воевать. Но мы обеспечиваем их новой техникой, новым вооружением, вбрасываем кучу ресурсов, а потом они не показывают никаких результатов. А параллельно с ними боевые бригады воюют на истощённых людях, и на полуработающей советской технике!», – сказал Пономаренко.