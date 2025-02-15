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Журналист The Washington Post Джош Рогин в социальной сети X. сообщает, что Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, предложенное делегацией Конгресса США во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Документ предусматривал предоставление Соединенным Штатам прав на 50% будущих запасов украинских полезных ископаемых. В недавнем интервью Fox News Трамп сказал, что хочет, чтобы США получили от Украины редкоземельные минералы на сумму 500 миллиардов долларов, и сообщил, что Киев «по сути согласился это сделать».

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«Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них отличные редкоземы, и я хочу иметь безопасность редкоземов, и они готовы это сделать», — сказал Трамп.

«Несколько законодателей в Мюнхене рассказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому документ, который они хотели, чтобы он подписал. Он предоставил Соединенным Штатам права на 50% будущих запасов полезных ископаемых в Украине. Зеленский вежливо отказался это делать», — написал Рогин.

Какие именно ресурсы охватывала сделка, не уточняется. В то же время известно, что Украина обладает значительными запасами стратегически важных полезных ископаемых, в частности лития, титана, урана и редкоземельных металлов, которые имеют большое экономическое и геополитическое значение.

Издание напоминает, что Украина передала американцам привезенный в Киев министром финансов США проект соглашение со своими правками, после чего те перенесли запланированную встречу Вэнса с Зеленским на неопределенный срок, попросив время доработать документ.

Ранее присутствующий на Мюнхенской конференции украинский нардеп порошенковец Алексей Гончаренко сообщил, что Зеленский будто бы заявил американским сенаторам, что прочитал предложенное США соглашение по украинским полезным ископаемым, но «не нашел там ничего о гарантиях».

Также хозяин Банковой заявил, что перед тем, как подписывать, «у нас принято прочесть».

Подтверждает эту информацию и американский телеканал NBC News. По словам восьми осведомленных американских чиновников, министр финансов Скотт Бессент представил Владимиру Зеленскому, на их встрече в минувшую среду в Киеве, проект договора о том, чтобы США владели половиной украинских редкоземельных минералов, добываемых в стране.

В обмен на право собственности на 50 % редкоземельных минералов, США изъявили готовность разместить на Украине американские войска для их охраны в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Впрочем, в этом моменте среди конфидентов есть разночтения. По словам двух официальных лиц, соглашение о владении будет не столько платой за полезные ископаемые, сколько способом для Украины возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержку, оказанную Киеву с февраля 2022 года.

Зеленский отказался подписать документ, когда Бессент представил его во время их встречи, сказав, что ему нужно изучить его и проконсультироваться с другими украинскими официалами.

«Украинский лидер тогда заявил, что он и его команда «сделают все, чтобы изучить все детали документа» до своего прибытия в Мюнхен, где он встретился в пятницу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, а также с американскими законодателями в кулуарах конференции по глобальной безопасности. Зеленский сказал во время своего выступления в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, что его адвокаты дадут свои рекомендации и некоторые изменения в документе, который Бессент представил ему в Киеве. Он назвал это предложение меморандумом между США и Украиной, а не соглашением о безопасности, потому что многие полезные ископаемые Украины находятся на территориях, которые сейчас контролируются российскими войсками», – говорится в публикации.

В итоге – ни подписанного соглашения, ни встречи Зеленского с Вэнсом.

В общем, хитрый дедушка Дональд решил, что ему готовы отдать редкоземельные металлы не за будущие гарантии, а за прошлые поставки. Неудивительно, что Украина, даже в нынешнем критическом положении, отказалась подмахивать привезенную от Трампа бумажку. Издевательски предложив забирать все самовывозом и самовыгрызом – с территорий, контролируемых россиянами.